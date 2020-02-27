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Налоговики не отступают. В Беларуси хотят создать базу со всеми доходами населения
Источник материала: Tut.by
Министерство по налогам и сборам по-прежнему настаивает, чтобы в Беларуси создали новую базу с расширенной информацией по доходам населения. Сейчас налоговики обсуждают этот вопрос с Советом по развитию предпринимательства — не повлияет ли создание базы на финансовые издержки бизнеса. Об этом сообщается
Налоговики
Сейчас бизнес просит власти проанализировать, не повлечет ли создание такой базы дополнительные финансовые издержки.
«В настоящее время сведения об основной массе доходов работающих граждан представляются нанимателями и аккумулируются в ФСЗН. Из различных источников информация о доходах населения поступает и в Министерство по налогам и сборам, — отмечают в Совете по развитию предпринимательства. — Таким образом, государственные органы обладают достаточными сведениями об уровне доходов граждан страны, на основе которых можно судить о праве на получение безналичной жилищной субсидии».
Предполагалось, что база
В совете считают, что «формированию централизованного информационного ресурса должен предшествовать анализ прогнозируемых последствий с позиций влияния на рост временных и финансовых издержек субъектов бизнеса».
Так зачем налоговикам еще одна база, если у них и так хватает информации о доходах населения?
Налоговики ранее
Он приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».
— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.
Налоговики
В 2019 году налоговики
На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.
В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.
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Министерство по налогам и сборам по-прежнему настаивает, чтобы в Беларуси создали новую базу с расширенной информацией по доходам населения. Сейчас налоговики...
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