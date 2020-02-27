Налоговики не отступают. В Беларуси хотят создать базу со всеми доходами населения

Источник материала: Tut.by

Министерство по налогам и сборам по-прежнему настаивает, чтобы в Беларуси создали новую базу с расширенной информацией по доходам населения. Сейчас налоговики обсуждают этот вопрос с Советом по развитию предпринимательства — не повлияет ли создание базы на финансовые издержки бизнеса. Об этом сообщается на сайте совета. Ранее предполагалось, что эту базу запустят с 1 января 2019 года, но позже ее старт перенесли на начало 2021 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Налоговики предлагают ввести расширенную базу по доходам граждан на основе системы государственного социального страхования. То есть чтобы наниматели передавали информацию обо всех доходах работников в ФСЗН. Налоговая хочет включать в базу данные обо всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и др.).

Сейчас бизнес просит власти проанализировать, не повлечет ли создание такой базы дополнительные финансовые издержки.

«В настоящее время сведения об основной массе доходов работающих граждан представляются нанимателями и аккумулируются в ФСЗН. Из различных источников информация о доходах населения поступает и в Министерство по налогам и сборам, — отмечают в Совете по развитию предпринимательства. — Таким образом, государственные органы обладают достаточными сведениями об уровне доходов граждан страны, на основе которых можно судить о праве на получение безналичной жилищной субсидии».

Предполагалось, что база будет использоваться для предоставления населению безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, а также для «комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет».

В совете считают, что «формированию централизованного информационного ресурса должен предшествовать анализ прогнозируемых последствий с позиций влияния на рост временных и финансовых издержек субъектов бизнеса».

Так зачем налоговикам еще одна база, если у них и так хватает информации о доходах населения?

Налоговики ранее подтверждали , что и сейчас обладают значительным количеством информационных баз о доходах населения. При этом, по словам министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, существует одна проблема: эти данные разрозненны.

Он приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».

— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.

Налоговики пытаются протолкнуть идею с созданием базы как минимум с 2018 года. Предполагалось, что ее запустят с 1 января 2019 года, но позже запуск перенесли на начало 2021 года.

В 2019 году налоговики пытались «протолкнуть» идею создания базы с расширенной информацией по доходам населения на общественно-консультативных советах при МНС и Минтруда .

На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.

В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.