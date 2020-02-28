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Иван Маркевич встретился с кандидатами в молодежный парламент при Национальном собрании

28.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Заместитель председателя Минского облисполкома провел встречу с кандидатами в члены молодежного парламента, который будет действовать при Национальном собрании, сообщает пресс-служба Минского облисполкома.

Ребята рассказали о программах, с которыми они баллотируются в молодежный представительный орган, образовательных и волонтерских проектах. Теперь их задача – придать им официальный статус, вовлечь как можно больше молодых людей, расширить географию проводимых мероприятий.

Иван Маркевич встретился с кандидатами в молодежный парламент при Национальном собрании

«Молодежный парламент – это хорошая возможность попробовать свои силы как в политике, так и в волонтерском движении», – сказал Иван Маркевич.

Он добавил, что Минский облисполком и районные исполнительные комитеты будут продолжать сотрудничество с молодыми политиками, поблагодарил ребят за проводимую работу и пожелал всем кандидатам успешного старта в их карьере.

Участник встречи педагог дополнительного образования центра творчества детей и молодежи Борисовского района Артем Шаповалов рассказал, что он является тренером в области неформального образования и куратором клуба ЮНЕСКО. Иван Маркевич отметил, что этот опыт работы необходимо переносить и на другие районы.

Художественный руководитель народного любительского коллектива семейного ансамбля «Живица» Борского сельского дома культуры в Пуховичском районе Юрий Криворшей рассказал о своих планах по работе в парламенте. Юрий занимает активную гражданскую позицию, является членом Белорусского союза музыкальных деятелей, лауреатом и победителем областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, магистром менеджмента.

Завершая встречу с молодежью, Иван Маркевич отметил, что диалог будущих депутатов с исполнительной властью области будет и впредь таким же открытым.

Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начнет работу уже весной. От каждого региона будет в нем будет представлено по 10 молодых людей – самые достойные представители молодежи, которых выдвинули областные Советы и Минский городской Советы депутатов.

Члены Молодежного парламента смогут участвовать в заседаниях сессии Палаты представителей, работать с депутатами в округах, вносить свои предложения при создании законопроектов.


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Заместитель председателя Минского облисполкома провел встречу с кандидатами в члены молодежного парламента, который будет действовать при Национальном...
 
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