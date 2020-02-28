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Увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении людей пожилого возраста

28.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В последнее время на территории Несвижского района увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении одной из самых уязвимых категорий граждан — людей пожилого возраста. Часто они страдают из-за своей излишней доверчивости, чрезмерной сострадательности, беспечности и отсутствия надлежащей бдительности.

Уважаемые граждане пожилого возраста! Чтобы повысить свою безопасность и не оказаться легко доступной жертвой для преступника, ни при каких условиях не впускайте в жилище незнакомых людей, не реагируйте ни на какие их просьбы, так как, используя самые невинные предлоги, такие как «напиться воды», «отдать неожиданную прибавку к пенсии», «продать очень дешево продукты питания или вещи», они добиваются, чтобы хозяева только приоткрыли дверь. если незнакомые граждане представляются социальными работниками или настойчиво просят войти в дом, не открывайте двери, сообщайте в милицию по телефону 102. уходя из своего жилища, даже на непродолжительное время, не оставляйте открытыми входные двери и окна.

Запишите на видном месте либо введите в мобильный телефон номер участкового инспектора милиции либо телефон дежурной части районного отдела внутренних дел, либо телефон 102.

ООПП Несвижского РОВД.

 


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В последнее время на территории Несвижского района увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении одной из самых уязвимых категорий граждан —
 
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