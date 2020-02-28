|
Минск и Белосток хотят соединить поездом через Лиду и Гродно
Источник материала: Lida.Info
26 февраля в канцелярии маршала Подляшского воеводства состоялось совещание по транспортной инфраструктуре в польско-белорусском приграничье.
В нем принял участие Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского областного комитета, и Марек Олбрысь, заместитель спикера Подляшского воеводства,
Участники встречи обсуждали вопросы по созданию международного транспортного маршрута, как железнодорожного, так и автомобильного, на участках от Минска до Белостока. Маршрут будет идти с белорусской стороны от Минска через Лиду, Гродно и Брузги, а с польской стороны от Кузницы через Сокулку до Белостока.
Одним из вопросов встречи было также включение транзитного движения из Беларуси в международный маршрут Via Carpathia, где Белосток будет выступать в качестве главного транзитного и перегрузочного центра северо-восточной Польши.
Участники встречи также обсудили планы расширения железнодорожной линии от Белостока до границы в Кузнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 февраля в канцелярии маршала Подляшского воеводства состоялось совещание по транспортной инфраструктуре в польско-белорусском приграничье. В нем принял...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)