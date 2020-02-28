Минск и Белосток хотят соединить поездом через Лиду и Гродно

Источник материала: Lida.Info





26 февраля в канцелярии маршала Подляшского воеводства состоялось совещание по транспортной инфраструктуре в польско-белорусском приграничье.

В нем принял участие Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского областного комитета, и Марек Олбрысь, заместитель спикера Подляшского воеводства, передает «Радио Рация».

Участники встречи обсуждали вопросы по созданию международного транспортного маршрута, как железнодорожного, так и автомобильного, на участках от Минска до Белостока. Маршрут будет идти с белорусской стороны от Минска через Лиду, Гродно и Брузги, а с польской стороны от Кузницы через Сокулку до Белостока.

Одним из вопросов встречи было также включение транзитного движения из Беларуси в международный маршрут Via Carpathia, где Белосток будет выступать в качестве главного транзитного и перегрузочного центра северо-восточной Польши.

Участники встречи также обсудили планы расширения железнодорожной линии от Белостока до границы в Кузнице.