Канадец из минского «Динамо» стал худшим вратарем сезона в КХЛ

Источник материала: Tut.by

Канадский вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор стал худшим голкипером сезона в Континентальной хоккейной лиге по проценту отраженных бросков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тэйлор отразил лишь 86,7% бросков, заняв 52-е место в лиге. Отметим, что рейтинг ведется только среди вратарей, сыгравших хотя бы 10 матчей в сезоне.

33-летний канадец перешел в минское «Динамо» по ходу сезона с целью создания конкуренции для Юнаса Энрота. Шведу конкуренцию Тэйлор проиграл, но после ухода Энрота тренерский штаб команды чаще всех отдавал предпочтение именно канадцу. После отъезда Юнаса он сыграл больше матчей, чем все белорусские вратари вместе взятые.

Контракт с Дэнни Тэйлором действует до мая 2021 года.