«Хватит корчить из себя Меган Маркл. Бери пацана, пока не умер». О шансах мужчины покинуть френдзону

Источник материала: Tut.by

Остроумная, смешная и длинноногая украинка Евгения Плихина, автор Telegram-канала «Плихина и набор слов» пишет «о веселом и грустном, о добром и глупом, о лиричном и колбасе». В этот раз поговорим о миксе всего вышеперечисленного: мужчине, который раз и навсегда (?) попал во френдзону.





— Настойчивые и неугодные поклонники — это поклонники Шредингера. Приятно и отталкивающе одновременно. Практически эстетика отвратительного.

Например, есть у тебя какой-нибудь Боренька. Он ходит следом за тобой с универа, ты ему уже и так, и эдак объяснила, что между вами быть ничего не может, но он целеустремленный.





Дарил три килограмма пионов, посвящал песни про веснушки и плесень, танцевал вокруг тебя танец спаривающегося голубя, даже пытался однажды поцеловать, но промахнулся и попал в бан, а не в губы. И вроде бы он милый и трогательный, но тебе не подходит. Ну нет в нем безуминки и эротичных косых мышц, что ты можешь сделать со своим вкусом? А Борька не верит. Говорит, что ты просто еще «не доросла». Не поняла своего счастья, поэтому отпихиваешься от благообразия, западая на чудовищ в шкуре Райана Гослинга.

За долгий период его наступательной симпатии вы вместе пережили многое. И кокетство, и равнодушие, и гнев, и коньячок из кофейных чашек, и ночной сеанс в кино, когда ты похрапывала, и случайное знакомство с его родителями, и всех твоих мужчин, и его грустные цитаты в соцсетях. Он тебе уже как родной, поэтому еще более бесполый.





Но твое окружение его очень оценит. Бабушка в восторге, что «этот милый мальчик дает тебе хоть какую-то надежду на брак». Подруги говорят, что, может, ну, того, хватит уже корчить из себя Меган Маркл, бери пацана, пока не умер. А коллеги хихикают и называют его городским сумасшедшим, видя его в очередной раз под окнами офиса с цветочком и стаканом кофе. Даже уже начали гадать по цвету его куртки: зеленая — к дождю, черная — к жопе на совещании.

Ты просила его оставить тебя и твою работу в покое, но он же рыцарь, а рыцари никогда не бросают своих принцесс, пока те не согласятся поцеловаться с ними взасос в парадной.

Но иногда бывают ситуации, когда весь мир к тебе несправедлив, поэтому ты спасаешься только в безусловной любви Бореньки. Например, свидание прошло ужасно. Твой новый парень оказался негодяем (читай: женатым), а ты отдалась лирике и печали (читай: винишку), поэтому к концу вечера решила найти утешение в компании настойчивого жениха. Позвонила, поикала в трубку и приехала. Борька, взволнованный, нарезал все, что было в холодильнике — макароны, авокадо, лимон, — и стал утешать.

«Ну ты чего, глупышка, не реви. Ты же самая красивая. Давай обнимемся. Хочешь, я принесу тебе футболку и тапочки. Не хочешь? Хочешь орать с балкона матерные слова? Давай, конечно, только я тапочки все-таки принесу — пол студеный».

И ты полночи жалуешься ему на жизнь, говоришь, что только Борька такой хороший у тебя и есть, остальное — испытания, аллергии и лишние траты у гинеколога. Ночевать ты остаешься у него, а утром, испугавшись собственной неосторожности, лупишь его кусочком одеяла за то, что эта «свинья чуть было не воспользовалась твоей беззащитностью и попыталась добавить нежности в слова «доброе утро, пьянь». Уезжаешь. Боря снова позабыт, пусть не пытается. До следующей твоей личной драмы, конечно.





Такие настойчивые поклонники просто жизненно необходимы каждой девушке. Они так преданны и влюблены, что даже в самые трудные моменты становится понятно, что ты не одинока. Вулканы потопят материки, на Юпитер прилетят пришельцы, Тимати перестанет рекламировать чипсы, Солнце погаснет, все станет другим и нестабильным, и только Бореньки будут ждать нас с букетом цветов у метро. Это заслуживает всего.

Но случается и так, что мы, случайно заметив, с какой нежностью Боренька несет нам тапки, берем и выходим за него замуж. Остаток жизни в семье ходит легенда, где мама сопротивлялась, а папа любил. Обычно это называется «счастьем».