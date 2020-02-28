ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помогает нам ветер или мешает? Попробуйте решить простую задачу с IT-собеседований

28.02.2020 09:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Эта задача периодически мелькает на собеседованиях в IT-компаниях — хотя сложной ее не назвать. По сути, это классическая задача на движение, но здесь есть над чем подумать.


Иллюстративное фото. Источник: avia.pro

Итак, самолет летит из Минска в Могилев, а потом обратно. Во время первого полета ветра нет вообще. Во время второго поднимается ветер, который с постоянной скоростью дует в сторону Могилева, причем и во время перелета туда, и обратно.

Итак, вопрос: как изменится суммарное время перелета туда-обратно в ветреную погоду по сравнению с безветренной?

Решение и ответ мы, как обычно, опубликуем в этом же тексте в понедельник утром.

Опрос

Как изменится суммарное время перелета туда-обратно в ветреную погоду по сравнению с безветренной?

Уменьшится 9%
Увеличится 15%
Не изменится 76%
Спасибо за участие в опросе
442 голоса

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она до боли напоминает школьные задачки на движение, но здесь есть над чем подумать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подорожают обучение, связь и сигареты – что еще изменится с 1 марта 2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика