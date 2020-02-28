|
Помогает нам ветер или мешает? Попробуйте решить простую задачу с IT-собеседований
Источник материала: Tut.by
Эта задача периодически мелькает на собеседованиях в IT-компаниях — хотя сложной ее не назвать. По сути, это классическая задача на движение, но здесь есть над чем подумать.
Итак, самолет летит из Минска в Могилев, а потом обратно. Во время первого полета ветра нет вообще. Во время второго поднимается ветер, который с постоянной скоростью дует в сторону Могилева, причем и во время перелета туда, и обратно.
Итак, вопрос: как изменится суммарное время перелета туда-обратно в ветреную погоду по сравнению с безветренной?
Решение и ответ мы, как обычно, опубликуем в этом же тексте в понедельник утром.
Опрос
Спасибо за участие в опросе442 голоса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она до боли напоминает школьные задачки на движение, но здесь есть над чем подумать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)