Помогает нам ветер или мешает? Попробуйте решить простую задачу с IT-собеседований

Источник материала: Tut.by

Эта задача периодически мелькает на собеседованиях в IT-компаниях — хотя сложной ее не назвать. По сути, это классическая задача на движение, но здесь есть над чем подумать.



Иллюстративное фото. Источник: avia.pro

Итак, самолет летит из Минска в Могилев, а потом обратно. Во время первого полета ветра нет вообще. Во время второго поднимается ветер, который с постоянной скоростью дует в сторону Могилева, причем и во время перелета туда, и обратно.

Итак, вопрос: как изменится суммарное время перелета туда-обратно в ветреную погоду по сравнению с безветренной?

Решение и ответ мы, как обычно, опубликуем в этом же тексте в понедельник утром.

Опрос Как изменится суммарное время перелета туда-обратно в ветреную погоду по сравнению с безветренной? Уменьшится 9% Увеличится 15% Не изменится 76% Спасибо за участие в опросе 442 голоса