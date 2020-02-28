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Первый завозной случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса.
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Сейчас парень и вступавшие с ним в контакт люди находится в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Самочувствие юноши удовлетворительное.
С 20 февраля в Беларуси проводятся обследования и лабораторная диагностика всех граждан, которые прибывают из Южной Кореи, Ирана и Италии.
Ведутся санитарно-эпидемические мероприятия с целью не допустить распространение коронавируса в Беларуси.
Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендует воздержаться от поездок в некоторые страны.
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Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, 27 февраля тесты, проведённые...
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