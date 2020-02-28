Что дальше будет с коронавирусом

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Об этом пишут «Известия».





Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук Сергей Нетесов считает, что штамм может закрепиться среди людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. «COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет», — добавил он.

С прогнозом Нетесова согласился директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, именно так появлялись неопасные респираторные коронавирусы, которые существуют под видом ОРВИ. В то же время специалист заметил, что прогнозировать развитие ситуации сложно, поскольку происходящее не имеет прецедентов.





Декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов, в свою очередь, заявил, что в будущем вспышки COVID-19 будут идти волнами. «Как правило, рост заболеваемости коронавирусами происходит в осенне-зимний период. И, если говорить о данном штамме, то речь идет о его контроле по аналогии с различными штаммами вируса гриппа, а не о полной победе над патогеном», — подчеркнул ученый.





Накануне, 27 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 может выйти из-под контроля. Это случится, если затронутые коронавирусом страны не будут принимать эффективные меры по сдерживанию его распространения, уточнили специалисты.



