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В Гомеле появится еще один диагональный пешеходный переход

28.02.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на пересечении улицы Ефремова и проспекта Космонавтов может появиться еще один диагональный пешеходный переход, сообщил newsgomel.by начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

По словам Гаркуши, такой способ организации дорожного движения оправдал себя. Он исключает одновременное движение на «зеленый» свет людей и поворачивающих налево машин — и это предотвращает наезды на пешеходов.

В перспективе специалисты рассмотрят еще несколько мест для диагонального пешеходного перехода — например, на перекрестке улиц Советской и Ирининской.

Напомним, первая диагональная зебра появилась в Гомеле в январе на улице Советской.

 
Теги: Гомель
 
 
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Диагональная зебра исключает одновременное движение на «зеленый» свет людей и поворачивающих налево машин.
 
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