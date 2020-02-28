|
В Гомеле появится еще один диагональный пешеходный переход
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на пересечении улицы Ефремова и проспекта Космонавтов может появиться еще один диагональный пешеходный переход,
По словам Гаркуши, такой способ организации дорожного движения оправдал себя. Он исключает одновременное движение на «зеленый» свет людей и поворачивающих налево машин — и это предотвращает наезды на пешеходов.
В перспективе специалисты рассмотрят еще несколько мест для диагонального пешеходного перехода — например, на перекрестке улиц Советской и Ирининской.
Напомним, первая диагональная зебра
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диагональная зебра исключает одновременное движение на «зеленый» свет людей и поворачивающих налево машин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)