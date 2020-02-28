В Гомеле появится еще один диагональный пешеходный переход

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на пересечении улицы Ефремова и проспекта Космонавтов может появиться еще один диагональный пешеходный переход, сообщил newsgomel.by начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

По словам Гаркуши, такой способ организации дорожного движения оправдал себя. Он исключает одновременное движение на «зеленый» свет людей и поворачивающих налево машин — и это предотвращает наезды на пешеходов.

В перспективе специалисты рассмотрят еще несколько мест для диагонального пешеходного перехода — например, на перекрестке улиц Советской и Ирининской.

Напомним, первая диагональная зебра появилась в Гомеле в январе на улице Советской.