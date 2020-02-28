В Витебске продали почти 120-летний дом. Новый хозяин должен его отремонтировать

Источник материала: Tut.by

На аукционе 27 февраля продали дореволюционный дом № 7 на улице Чехова в Витебске. За 36,2 тысячи рублей его купил житель Бешенковичского района, сообщает «Витебскоблимущество».



Дом № 7 (справа) на улице Чехова. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Памятник архитектуры — дом № 7 на улице Чехова в Витебске, построил купец Шнер Смолянский в 1902 году. После революции он уехал из города, и дом остался бесхозным. Его сдали в аренду жилтовариществу. После войны в нем сделали ремонт и заселили людей.

В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. А с 2012-го здание принадлежало музею Миная Шмырева. Однако учреждение культуры его не использовало.

Дом пытались продать на аукционе с декабря 2017 года, однако покупатели не находились.

27 февраля здание выставили на торги уже в девятый раз — снизив оценочную стоимость на 80%. Особняк достался жителю деревни Долгое Бешенковичского района за 36 238 рублей.

Новый собственник должен сделать реконструкцию здания. По условиям аукциона, дом может использоваться как культурный или развлекательный объект.