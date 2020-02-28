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Банк ВТБ (Беларусь) представил специальное предложение для юридических лиц ВТБ-приведи друзей

28.02.2020 12:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) представил специальное предложение для юридических лиц «ВТБ-приведи друзей»

Скидка предоставляется рекомендателю один раз в месяц, при этом количество месяцев получения скидки не ограничено и определяется исходя из количества рекомендованных им новых клиентов.

Для получения скидки новый клиент, при открытии текущего (расчетного) счета в банке указывает в заявлении-соглашении на комплексное обслуживание данные о рекомендателе (наименование клиента, УНП).

Предложение распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов банка, подключенных к любому из пакетов услуг, по которому не установлен индивидуальный размер ежемесячной абонентской платы (также предложение не действует в рамках тарифных планов «ВТБ-Старт», «ВТБ-Комфорт+», «ВТБ-Привилегии+»).

Предложение действует с 2 марта 2020 года. Более подробную информацию можно узнать у специалистов банка ВТБ.

*партнерский материла, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Банк ВТБ (Беларусь) сообщил о специальном предложении для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ВТБ-приведи друзей . Клиенту-рекомендателю будет...
 
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