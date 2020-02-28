Власти приняли решение по минимальным ценам на сахар

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти на 30 дней продлили госрегулирование цен на белый кристаллический сахар. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 25 февраля № 17. Установленная предельная минимальная цена в 1,5 рубля будет действовать по 30 марта включительно — как на ввезенный, так и на произведенный в нашей стране.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, власти могут регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить.

Предельную минимальную розничную цену на сахар белый кристаллический в 1,5 рубля на 90 дней ввели с 1 октября 2019 года. Затем с 1 января этого года ввели регулирование еще на 60 дней — до 1 марта. Торговые сети не могут продавать его дешевле этой суммы.

В МАРТ поясняли ранее, что необходимость введения временного регулирования цен на сахар была вызвана «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж».

Что было с ценами до госрегулирования

До введения госрегулирования с 1 октября прошлого года белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле. После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля. Но затем российский сахар стал исчезать из продажи. Сейчас по-прежнему его почти нет на полках магазинов. Напомним, в прошлом году в Беларуси выявляли сахар из России, который не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по качеству и безопасности.

В МАРТ ранее отмечали, что отпускные цены на сахар на внутреннем рынке выше, чем на внешнем. В результате убыток формируется за счет экспорта. При этом в России килограмм белорусского сахара стоит от 0,85 до 1,1 белорусского рубля в пересчете, а в Беларуси — 1,5 рубля, отмечают в ведомстве.

Тем временем в России намерены нарастить экспорт как в ЕАЭС, в который входит наша страна, так и за его пределы.

Что хотят предпринять власти, чтобы решить вопросы в сахарной отрасли

Тем временем власти придумали, как сахарным заводам снизить минимальную отпускную цену. МАРТ хочет запретить производителям и поставщикам социально значимых товаров выплачивать организациям торговли бонусы за продвижение этих товаров в те периоды, когда на них установлено государственное регулирование цен. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение. Такое нововведение вызвано ситуацией в сахарной отрасли. В ведомстве подсчитали, что, несмотря на растущие бонусы торговле от производителей, продажи сахара в стране падают, выручка и рентабельность тоже уменьшаются, а белорусский сахар в России при этом стоит почти в два раза дешевле, чем в Беларуси.

Так, в 2018 году производители и поставщики сахара выделили для торговли вознаграждения на общую сумму 6,1 млн рублей (2,9% стоимости поставленного сахара), а в 2019 году — 7,5 млн рублей (4,2% стоимости поставленного сахара). Из них 1,5 млн, или 3,8%, пришлись на октябрь-декабрь, когда МАРТ уже ввел ценовое регулирование на сахар. В ведомстве отмечают, что в зависимости от объема поставки и условий оплаты размер вознаграждений для торговли составляет от 1 до 9% от стоимости поставленного сахара.

Какая ситуация с экспортом и импортом сахара

В январе-октябре 2019 года производство сахара увеличилось на 9,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года, отмечали ранее в МАРТ. Но несмотря на увеличение объемов производства, импорт сахара в Беларусь растет, а экспорт — снижается, пояснили в ведомстве.

В том же январе-октябре импорт вырос на 26,3%, а экспорт снизился на 30%. Вдобавок население стало потреблять меньше сахара и чаще покупать импортный. За январь-сентябрь прошлого года сахара было продано на 11,4% меньше, чем за тот же период 2018-го, а удельный вес отечественного сахара снизился на 8 процентных пунктов и составил 85,7%.