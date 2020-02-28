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Лукашенко беспокоит рост цен на «молочку»

28.02.2020 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси Александр Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания в стране.

"Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция", - сказал Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Беларуси в пятницу в Минске. Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут", - заметил он.

По мнению Лукашенко, ФПБ в связке с Комитетом государственного контроля следует "решить эту проблему".

"Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню социально значимых товаров, цены на которые регулировались - ИФ"), - сказал президент.

"У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания", - полагает Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания в стране.
 
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