«Мой пресс кажется сверхъестественным». Белоруски о том, как они сделали живот с кубиками

Источник материала: Tut.by

О рельефном прессе мечтают многие девушки. Но в тренажерных залах часто говорят, что это практически недостижимая цель из-за особенностей женского телосложения. GO.TUT.BY нашел белорусок, которые смогли сделать живот с кубиками — и в этом им помогли совсем не изнурительные упражнения на пресс.

Пресс для людей как что-то сверхъестественное



Фото: из личного архива

20-летняя Виктория Ясинская работать над своим прессом начала в 13 лет: 50−100 скручиваний каждый день стали своеобразным ритуалом и обязательным правилом жизни. Когда девушка пошла в тренажерный зал, прессу стала уделять внимание после основной тренировки — выполняла 2−4 упражнения сетами: скручивания, поднятие прямых ног, планку.

— Делать их надо «на максималке», выдыхая полностью воздух и чувствуя, как качаются мышцы пресса, — делится своим опытом Вика. — Если после десяти упражнений начинала чувствовать жжение в мышцах, то делала еще хотя бы пять раз. Перестаешь качать пресс при первых признаках боли — не рассчитывай на результат.

Викин рельефный пресс обычно вызывает у окружающих одобрительную реакцию, хотя она слышала высказывания о том, что пресс кубиками делает девушку мужеподобной.

— Можно выглядеть женственно и красиво со стальными кубиками, — смеется девушка. — Люди часто удивляются, когда у меня — с виду хрупкой — видят пресс, для них это что-то сверхъестественное. Хотя, по сути, это просто подтянутый живот, если ты не напрягаешься специально, чтобы демонстрировать свои достоинства.



Фото: из личного архива

Основа красивого пресса, уверена девушка, правильное питание. Она не советует становится «рабом своего желудка» и рекомендует относиться к питанию не как к ограничению, а как к игре по правилам.

— Я не ем фастфуд и жареную еду, не пью газировки и минимизирую количество сладкого — шоколада, булочек. Надо понимать, что без соблюдения правил питания свое тело не построишь. Но не надо и слепо верить всему: я не отказываюсь от молочных продуктов, хотя существует миф, что они затормаживают процесс создания заветного рельефа.

Всем, кто хочет накачать кубики, Вика советует начать с избавления от лишнего веса, иначе накачанный пресс виден не будет.

«Прикольно, у меня кубики»



Фото: из личного архива

У 31-летней Юлии Белой рельефный пресс не был целью: девушка выбрала для себя три комфортных вида спорта — бег, тайский бокс и петли TRX — и просто ходила на тренировки. Свои кубики девушка заметила случайно — после одной из фотосессий. Результат пришел, когда готовилась к забегу на 42 км и больше внимания уделяла не внешнему виду, а тренировкам.

— Мне хотелось адекватный внешний вид, и я к нему стремилась, — говорит Юля. — Но на рельеф внимания не обращала: ну смотришь в зеркало, живот плоский — и хорошо. А потом увидела пресс на фото и подумала: «Прикольно, у меня кубики». Мотивации заниматься стало еще больше.

Свой результат минчанка связывает с активными занятиями спортом и питанием: девушка отказалась от алкоголя (максимум может выпить бокал шампанского или вина на праздник) и наладила рацион — перекусы только тогда, когда действительно хочется, неспешные приемы еды с большим количеством овощей, белка и полезных жиров и углеводов.



Фото: из личного архива

— Раньше я пробовала считать калории — это не давало результата. И сейчас все делаю интуитивно, — делится секретом Юля. — Еще важно найти вид спорта, который нравится: не завидую девушкам, которые не получают удовольствия от процесса, а после каждой тренировки выходят и сразу же смотрят, насколько они похудели.

Никаких специальных упражнений на пресс ежедневно минчанка не делает: занятия в тренажерном зале достаточно задействуют мышцы. Не качается и дома, изредка может сделать приседания после пробежки.

— Результат был заметен через несколько лет регулярных занятий и правильного питания. Но сначала я думала о здоровье, и только потом о прессе. Кстати, если рельефный пресс появился, поддерживать его в форме несложно — у меня он никуда не исчезает даже после перерыва в спорте.

Пресс — это не только для красоты



Фото: из личного архива

«Хочу пресс, как у тебя», — эту фразу 29-летняя Александра Федечко слышит достаточно часто. Она инструктор, работает в столичном фитнес-зале и на комплимент о рельефном прессе реагирует с улыбкой.

— Девочки иногда хотят кубики, иногда полосочки, но нельзя взять и накачать только пресс, тут нужен комплексный подход. А «волшебная таблетка» — это грамотно составленная программа тренировок и сбалансированное питание с дефицитом калорий. В идеале следует обратиться к диетологу, чтобы он рассчитал ваш рацион с учетом особенностей вашего организма, — поясняет Саша.



Фото: из личного архива

Любопытно, что сама Александра никогда целенаправленно не качала пресс: профессионально занималась велоспортом и только потом пришла в зал — уже с рельефом. Оставалось его только поддерживать.

— Все-таки тренер должен быть в хорошей форме. Но в целом надо понимать, что пресс зависит от процента жира в организме. Тут важно думать не о кубиках, а о результате, который не навредит организму.

После родов дочки Саша свой плоский живот вернула за три месяца. Восстановиться помог предварительный задел: если тренироваться и держать себя в хорошей физической форме до беременности, то можно надеяться на быстрое восстановление и отсутствие осложнений, которые бывают из-за слабых мышц пресса.



Фото: из личного архива

Что касается эстетики, то, по Сашиному опыту, рельефный пресс лишнего внимания где-нибудь на пляже или в бассейне не привлекает.

— Сейчас красивым прессом никого не удивишь, — смеется девушка.

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