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Декадник по профилактике инфекций, передающихся половым путем, проходит в Могилевской области

28.02.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Декадник по профилактике инфекций, передающихся половым путем, проходит в Могилевской области

С целью мотивации населения к здоровому образу жизни, формирования ценностных установок на сохранение и укрепление своего здоровья, а также повышения информированности населения в Могилевской области в период с 26 февраля по 6 марта проходит комплекс мероприятий по первичной профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

В рамках декадника пройдет акция по консультированию и бесплатному обследованию пациентов на ИППП «Скажи здоровью «Да!» 6 марта с 9.00 до 14.00.

Базой для проведения акции в нашем районе определена Кировская центральная районная больница.

 
 
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С целью мотивации населения к здоровому образу жизни, формирования ценностных установок на сохранение и укрепление своего здоровья, а также повышения...
 
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