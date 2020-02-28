Первые испытания отечественной зенитной управляемой ракеты успешно прошли в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси успешно завершился первый этап испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 к ЗРК «Бук-МБ». Об этом сообщил журналистам председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА .

«Первый этап испытаний собственной зенитной управляемой ракеты прошел успешно. Все задачи, которые ставились, выполнены. Теперь мы получили необходимый материал, на основании которого конструкторы будут дорабатывать ракету, чтобы выйти на следующий этап испытаний», — сказал Роман Головченко.

Пуски ракеты состоялись 19 и 25 февраля на участке местности в границах Столинского района Брестской области, на территории бывшего авиационного полигона Житковичского и Лельчицкого районов Гомельской области. На летных испытаниях 19 февраля проверялось, как ракета сходит со стенда. Также было изучено воздействие пламени на соседнюю ракету на стенде и воздействие факела на сам стенд. Были подтверждены тяговые характеристики, аппаратура и бортовые устройства ракеты работали в штатном режиме. Самое главное, что было подтверждено на первом этапе — это самоликвидация ракеты. 25 февраля ракету наводили на БПЛА, цель захватывалась, а после осуществлялся пуск. Ракета тогда сошла со стенда в штатном режиме и пролетела около 20 км. В тот день системы старта, управления, наведения, захвата и самоликвидации работали в штатном режиме.

«Фактически это были первые пуски, как их у нас еще называют, конструкторские. Конструктор проверяет характеристики, заложенные расчетным методом. Это достаточно важный этап, потому что ему предшествовала серьезная работа на земле — на испытательных стендах, при моделировании, расчетах. Эта, уже экспериментальная, проверка данных расчетов прошла успешно. Я считаю, в развитии белорусского ракетостроения это очень серьезный шаг, второе важное событие после всем известного РСЗО «Полонез». Но здесь ракета на порядок сложнее», — подчеркнул глава Госкомвоенпрома. По его словам, гораздо сложнее разработка изделия, выше степень локализации производства ракеты именно в Беларуси.

Роман Головченко отметил: в ракету заложены уникальные характеристики. «Они практически в два раза превосходят те, которые имеются в действующих ракетах к этому комплексу. Здесь и дальность серьезно увеличена — до 70 км. Ракета оснащена активной головкой самонаведения, которая позволяет, во-первых, высвобождать целевые каналы, а во-вторых, действовать за горизонтом радиолокации. Это делает комплекс более маневренным, дает возможность быть устойчивее к массированным ракетно-артиллерийским ударам противника, обстреливать большее количество целей. Ракета выдерживает большие перегрузки — это заложено в ее конструкцию разработчиком», — отметил Роман Головченко.

Ракета может поражать различные цели: от тяжелых самолетов, в том числе использующих технологию «стелс», до небольших дронов. При этом планируется дорабатывать механизм наведения, чтобы добиться всех характеристик, которые заложены в техническое задание.

Благодаря используемой в комплексе радиолокационной станции РЛС-150 и новой ракете, характеристики ЗРК средней дальности «Бук» приближаются к комплексам большой дальности. С такой радиолокационной станцией белорусский «Бук» будет способен на расстоянии около 130 км обнаруживать воздушные цели. «С завершением разработки белорусской ракеты, полной локализации это будет комплекс, который сможет решать практически весь спектр задач по защите воздушного пространства нашей страны», — сказал Роман Головченко.

«Можно было бы ограничиваться, с учетом нашего потенциала, клонированием штатной ракеты, которая используется в российском варианте (варианте ЗРК «Бук». — Прим. БЕЛТА). Но в эту ракету (белорусскую 9М318. — Прим. БЕЛТА) заложены уникальные характеристики, при достижении которых возможности ЗРК «Бук» приблизятся к комплексу С-300 либо «Пэтриот» как по дальности обнаружения целей (самолета типа истребитель на расстоянии 120-130 км), так и по эффективному огневому поражению на дальности до 70 км», — отметил Роман Головченко.