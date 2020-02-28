|
Не только на блины. Куда сходить в Гомеле в выходные
Источник материала: Tut.by
Хедлайнер предстоящих выходных, конечно, Масленица. Где и как провести зиму, которой не было, читайте
«В стиле рок»
Гомельский эстрадно-симфонический оркестр им. Ю. Василевского сыграет в эту субботу всем известные рок-хиты. Со сцены прозвучат композиции групп «Ария», «Парк Горького», «Кино», «Наутилус-Помпилиус», «Би-2», «Чайф», «ДДТ», «Ночные снайперы», «Ленинград», «Чиж и Ко», «Воскресенье», «Моральный кодекс».
Фестиваль современного танца RED CAT
Республиканский конкурс современного танца вновь соберет в ГЦК танцоров со всей страны. Выступать участники будут в семи номинациях: детский танец, pop dance, street show, dance show, contemporary dance, folk dance, спортивно-эстрадный танец.
«Беседные песни»
Гостей праздника в формате традиционного застолья ждут «беседные» песни от коллектива «Столбунские вечерки» и современных исполнителей фольклора, совместные рассказы, игры и шутки. Организаторы предлагают всем желающим принести традиционные блюда к общему праздничному столу.
Концерт Виктора Калины
Шансонье приедет в Гомель с новой программой «Билет до Луны». В этот вечер зрители смогут услышать новые песни «Есть страна на свете где-то», «Не унывай», «Есть еще для чего жить». Также в программу войдут лучшие композиции автора. Музыкант обещает исключительно живой звук.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хедлайнер предстоящих выходных, конечно, Масленица. а еще гомельчан ждут рок-концерты, танцевальные фестивали и… Виктор Калина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)