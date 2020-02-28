Не только на блины. Куда сходить в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Хедлайнер предстоящих выходных, конечно, Масленица. Где и как провести зиму, которой не было, читайте здесь. Но это не все: в ближайший уик-энд гомельчан ждут рок-концерты, танцевальные фестивали и… Виктор Калина.

«В стиле рок»

Где: ОКЦ, ул. Ланге, 17 Когда: 29 февраля в 18.00 Сколько: 20−30 рублей

Гомельский эстрадно-симфонический оркестр им. Ю. Василевского сыграет в эту субботу всем известные рок-хиты. Со сцены прозвучат композиции групп «Ария», «Парк Горького», «Кино», «Наутилус-Помпилиус», «Би-2», «Чайф», «ДДТ», «Ночные снайперы», «Ленинград», «Чиж и Ко», «Воскресенье», «Моральный кодекс».

Фестиваль современного танца RED CAT





Где: ГЦК, ул. Ирининская, 16 Когда: 1 марта в 10.30 Сколько: 5 рублей

Республиканский конкурс современного танца вновь соберет в ГЦК танцоров со всей страны. Выступать участники будут в семи номинациях: детский танец, pop dance, street show, dance show, contemporary dance, folk dance, спортивно-эстрадный танец.

«Беседные песни»





Где: филиал Ветковского музея в Гомеле, пл. Ленина, 4 Когда: 28 февраля в 18.00 Сколько: 5 рублей

Гостей праздника в формате традиционного застолья ждут «беседные» песни от коллектива «Столбунские вечерки» и современных исполнителей фольклора, совместные рассказы, игры и шутки. Организаторы предлагают всем желающим принести традиционные блюда к общему праздничному столу.

Концерт Виктора Калины





Где: ГЦК, ул. Ирининская, 16 Когда: 29 февраля в 17.00 Сколько: 12−15 рублей

Шансонье приедет в Гомель с новой программой «Билет до Луны». В этот вечер зрители смогут услышать новые песни «Есть страна на свете где-то», «Не унывай», «Есть еще для чего жить». Также в программу войдут лучшие композиции автора. Музыкант обещает исключительно живой звук.

Хороших выходных!