ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане

28.02.2020 17:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Павел Дик – бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта медаль стала для нашего спортсмена уже второй в сезоне. Еще один белорус Максим Густик сегодня четвертый.

Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане

У женщин из белорусок в Алматы выступила лишь Снежана Дрибенкова. Она впервые в карьере пробилась в финал и заняла там восьмое место.

Заключительный этап Кубка мира у фристайлистов пройдет 8 марта в Красноярске.

Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане

Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане

Люди в материале: Павел Дик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Павел Дик – бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта медаль стала для нашего спортсмена уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент пригрозил вернуть регулирование цен, если не прекратят дорожать продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика