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Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Павел Дик – бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта медаль стала для нашего спортсмена уже второй в сезоне. Еще один белорус Максим Густик сегодня четвертый.
У женщин из белорусок в Алматы выступила лишь Снежана Дрибенкова. Она впервые в карьере пробилась в финал и заняла там восьмое место.
Заключительный этап Кубка мира у фристайлистов пройдет 8 марта в Красноярске.
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Новости Беларуси. Павел Дик – бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта медаль стала для нашего спортсмена уже...
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