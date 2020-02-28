ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске снесли дом ветерана и дали ему квартиру. Но сейчас выяснилось, что она государственная

28.02.2020 17:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В августе 2019 года в деле ветеранов МЧС, оказавшихся под угрозой выселения из служебного жилья, была поставлена точка: согласно указу президента, с ними заключили договоры найма на пять лет. В общий котел попала и семья Жабицких, не имеющая отношения к ведомству: в 1964 году их деду-фронтовику за снесенный дом дали «трешку» при пожарном депо. В ней Жабицкие прожили больше полувека и неожиданно узнали: жилье-то служебное, то есть принадлежит государству. Несмотря на то, что у них были документы на дом и ордер на квартиру, ведомство поставило Жабицких в равные условия с ветеранами-спасателями. «Сейчас мы платим аренду за квартиру, которую всегда считали своей, а когда закончится срок договора найма, рискуем оказаться на улице», — говорит Юлия Жабицкая. REALTY.TUT.BY разбирался, почему семья, у которой был в собственности дом, осталась в итоге без ничего.


«Дом снесли, взамен дали квартиру, а потом оказалось, что она служебная»

Дом, где живут семья Жабицких и ветераны МЧС, расположен по адресу: Рыбалко, 20. Это обычная кирпичная хрущевка с уютным двориком, фруктовым садом и детской площадкой. Единственный намек на то, что дом может быть ведомственным, — общая стена со зданием пожарного депо.

Семья Жабицких поселилась тут еще до того, как ведомство построило депо и дом. После войны дедушка Юлии Фома Жабицкий работал в уголовном розыске, жил в двухэтажном деревянном бараке в районе поселка Велозавода. В 1948 году городские власти рассмотрели его ходатайство и выделили восемь соток на улице Рыбалко, 14, под строительство дома.


Стройка затянулась на пять лет, и в 1953 году специальная комиссия подписала акт приемки жилого дома на 54 квадратных метра, «принадлежащего застройщику гражданину Жабицкому Фоме Афанасьевичу». Пожить в этом доме семья смогла всего 11 лет: в 1964 году город снес его ради строительства пожарного депо и четырехэтажного жилого дома. Взамен бывшему фронтовику и на тот момент уже пенсионеру МООП (с 1962 года МВД было переименовано в МООП — Министерство охраны общественного порядка. — Прим. TUT.BY) выделили трехкомнатную квартиру в хрущевке на Рыбалко, 20.

— Дедушке предлагали квартиры в разных районах Минска, — говорит его внучка Юлия Жабицкая. — Но так уж вышло, что на месте дедушкиного дома построили не только эту хрущевку, но и пожарное депо. Неудивительно, что, прикипев душой к району, он выбрал именно этот вариант. Тут всю жизнь прожил мой отец, теперь вот остались мы с мамой.


На улице Рыбалко, 14, у Жабицких был вот такой дом, пока его не снесли в 1964 году

О том, что их квартира носит статус служебной, Жабицкие узнали случайно в 2007 году, когда отец Юлии начал собирать документы для ее приватизации.

— В доме 20 квартир. Здесь жили разные люди, в том числе и работники МЧС. У нас же был ордер на трехкомнатную квартиру, выданный дедушке в 1964 году (копии всех документов есть в редакции. — Прим. TUT.BY). За все время, что здесь живем, ни один из нанимателей не уведомлялся об изменении статуса жилья, а также ни с одним из нанимателей не заключался договор найма на служебное жилье. В лицевом счете от 31 мая 2007 года, который отец запросил для приватизации, наша квартира значилась как государственная. Но приватизировать квартиру отец не смог: в декабре 2007 года в ответ на его обращение Минское городское управление МЧС сообщило, что наша квартира имеет статус служебного жилья. Мы были в шоке!


Дедушка Юлии работал в розыске

Ведомство, говорит Юлия, ссылалось на решение Мингорисполкома от 14 июля 1978 года № 290 «О признании служебными жилых квартир, расположенных в зданиях пожарного депо». Но, по ее мнению, МЧС трактовало его неправильно. Так, в решении сказано: квартиры, в которых проживают семьи граждан, не имеющие трудовой связи с управлением пожарной охраны УВД горисполкома, по мере переселения из них семей использовать как служебные УПО УВД Мингорисполкома.

— Проще говоря, только переселив нас в собственное жилье, эту квартиру можно было использовать как служебную. Но управление МЧС отказало отцу в приватизации квартиры, и он обратился в министерство. 22 ноября 2007 года министерство ответило, что наша квартира находится в оперативном управлении «Минского городского управления МЧС» и что при отсутствии нарушений норм жилищного законодательства, препятствующих приватизации, министерство считает возможным передачу в собственность Николаю Жабицкому занимаемую квартиру. Несмотря на это, управление опять отказывает отцу в приватизации, — говорит Юлия.

Уже намного позже, когда дело дойдет до суда, семья Жабицких узнает: был ключевой документ, с которым управление МЧС их не ознакомило. Оказалось, что 30 ноября 2007 года Министерство по ЧС направило начальнику Минского городского управления МЧС Семену Санько уведомление о том, что министерство согласовало и не против приватизации жилых помещений, в список которых попала и квартира Жабицких.

Там же были еще семь квартир в доме на Рыбалко, 20 (№ 2, 3, 5, 8, 12, 16, 17), наниматели которых получили возможность приватизировать служебное жилье.


— Есть подозрение, что ведомство умышленно не сообщило нам об этом документе, поэтому все, кто был в этом списке, не смогли приватизировать свои квартиры, — говорит Юлия. — Но тогда об этом утвержденном списке никто не знал, и папа, отчаявшись, решил добиваться разрешения на приватизацию через суд. Правда, нам пришлось его отговорить: берегли после инфаркта. В 2012 году папа умер.

«В 2016 году чуть не оказались на улице»

После смерти отца нанимателем квартиры стала Юлия. В 2014 году, понимая, что времени до конца приватизации осталось немного, она вступает в судебные тяжбы с управлением МЧС.

— Думала, наивная, что суд будет лишь формальностью и мы с легкостью докажем свою правоту. Ведь одно дело, когда людям не разрешают приватизировать изначально служебную квартиру, и совсем другое — наша ситуация. У нас был дом, все документы на руках, ордер на квартиру как компенсация за его снос! К нашему большому удивлению, все суды приняли сторону МЧС, не в полной мере изучив материалы дела.


В суде, говорит Юлия, выяснилось, что в 1994 году закон изменился и в решение от 1978 года были внесены изменения.

— По новому решению квартира № 10 (наша «трешка») была признана служебной, а пункт, говорящий о том, что, только переселив нас в собственное жилье, квартиру можно было использовать как служебную, был исключен, — объясняет Юлия и добавляет, что это был не единственный козырь управления МЧС в суде. — Ведомство предоставило документы, где дом на Рыбалко, 20, числился пожарным депо (удостоверение № 01357 от 30 апреля 2004 года, выданное РУП «Республиканский центр учета и регистрации недвижимости»), приватизация жилых помещений в которых не предусмотрена законом (ст. 135 ЖК РБ).

Однако, замечает Юлия, статус дома на Рыбалко, 20, менялся неоднократно. Например, в ордере на квартиру, который получил ее дедушка в 1964 году, статус дома вообще не обозначен, в документах 1978-го и 2004 года проходит как «пожарное депо», согласно выписке за 2014 год из БРТИ — «здание многоквартирного жилого дома». Выходит, что препятствий в приватизации на самом деле не было. Мы проверили: дом на Рыбалко, 20, согласно данным Единого государственного регистра недвижимого имущества, имеет назначение многоквартирного жилого дома, а право собственности — «совместное домовладение».


В 2014 году законодательство опять изменилось, и «трешка» Жабицких из служебных перешла в разряд специальных. А в 2016-м году их семье пришло уведомление из управления МЧС о выселении. Такие же уведомления получили спасатели-ветераны, историю которых TUT.BY рассказывал еще в 2018 году.

— Вот тогда мы поняли, что попали с ветеранами под одну гребенку, — говорит Юлия. — Мы с мамой были в шоке, пытались доказать, что наша история совсем другая: ведь жилье нам дали взамен снесенного для госнужд дома! Договор найма мы подписали позже всех, и то лишь потому, что вышел указ президента, который обязывал это сделать.

До подписания договора, говорит Юлия, она предлагала внести пункты, обязывающие наймодателя решить ее жилищный вопрос и предоставить в собственность квартиру на безвозмездной основе.


— Лишив нас собственности, государство обязано было предоставить иное жилье на правах собственности либо компенсировать денежными средствами, а не заключать договор найма на 5 лет как с бывшими сотрудниками МЧС, которыми члены моей семьи никогда не были! Что мы сейчас имеем? Ничего! Живем в квартире, которую до сих пор считаем своей, и платим за нее арендную плату — 35 рублей в месяц. Договор найма действует до сентября 2024 года, а что дальше — никто не знает.

В начале февраля семья Жабицких побывала на личном приеме у первого замглавы Администрации президента Максима Рыженкова. Юлия говорит, что администрация с пониманием отнеслась к их проблеме и в целом визитом они остались довольны.

— Единственное, что нас смутило, это то, что Максим Владимирович поручил во всем разобраться… Министерству по ЧС. Но ведь от этого ведомства и идут наши проблемы.

А что говорит ведомство?

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий сообщил, что вопрос с проживающими в доме на Рыбалко, 20, был решен еще в прошлом году:

 — Указ президента от 1 августа 2019 года № 288 урегулировал вопросы проживания в специальных жилых помещениях МЧС всех граждан, в том числе тех, кто не состоял с нами в трудовых или служебных отношениях на 1 апреля 2014 года. Договоры заключены на пять лет и будут продлеваться, если ситуация с жильем у людей не изменится.


При чем здесь Мингорисполком?

В суде в качестве ответчика привлекался и Мингорисполком: семья Жабицких просила об отмене решений 1978 и 1994 годов, согласно которым их квартира и была переведена в разряд служебных. Однако представители ответчика в суд так и не явились.

Сейчас Юлия Жабицкая ждет приема у первого заместителя председателя Мингорисполкома Федора Римашевского.

— Записаны на март. Будем просить о том, чтобы городские власти внимательно изучили наш вопрос и предоставили квартиру или перевели ту, что занимаем, в собственность. Не может же быть такого, чтобы у человека отобрали собственный дом, а взамен ничего не дали.

REALTY.TUT.BY будет следить за развитием событий.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Непростая история минчан, которая обернулась для них риском потерять крышу над головой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не только на блины. Куда сходить в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика