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Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису готовится к матчу Кубка Дэвиса против Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся в квалификации мировой группы. Поединок пройдет 6 – 7 марта в Дюссельдорфе.
Родные корты и немного времени для того, чтобы перевести дух после последних выступлений.
Егор Герасимов готовится к Кубку Дэвиса.
Илья Ивашко сейчас в Барселоне, он присоединится к команде уже в Германии.
2 марта наши теннисисты, а также целый автобус болельщиков, порядка 50 человек, отправятся в Дюссельдорф. Будем верить, что молодому капитану и его команде удастся удивить соперников.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису готовится к матчу Кубка Дэвиса против Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся в...
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