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Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

28.02.2020 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису готовится к матчу Кубка Дэвиса против Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся в квалификации мировой группы. Поединок пройдет 6 – 7 марта в Дюссельдорфе.

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

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Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

Люди в материале: Юлия Силипицкая

 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису готовится к матчу Кубка Дэвиса против Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся в...
 
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