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За тюльпаны придется доплатить. В преддверии праздников подорожали цветы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске предсказуемо подорожали цветы. Розы прибавили в цене еще в начале февраля, в канун Дня всех влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тюльпаны уже сегодня платят на 50 копеек больше, чем еще неделю назад.
Продавцы цветов подорожания продукции не отрицают, но уверены, что даже с изменением в большую сторону цветы все равно недорогие. Якобы раньше цены были просто необоснованно заниженные, а к праздникам вернулись к обычному уровню.
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Новости Беларуси. В Минске предсказуемо подорожали цветы. Розы прибавили в цене еще в начале февраля, в канун Дня всех влюбленных, сообщили в программе Новости «24...
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