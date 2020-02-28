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Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси. Что известно на данный момент, рассказывает Минздрав
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что заразился 20-летний студент из Ирана, который учится в БНТУ. В Минск он прибыл рейсом из Баку 22 февраля.
28 февраля ситуацию прокомментировали в Минздраве, где около часа назад завершился брифинг. Как заявил глава ведомства, у молодого человека нет клинических симптомов коронавируса, его состояние удовлетворительное, в лечении он не нуждается.
Однако проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии анализы подтвердили наличие в организме парня вирусного агента из семейства коронавируса. Это может говорить о том, что он либо носитель вируса, либо переболел им.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
При общении с медицинскими работниками он их искренне уверял в том, что он сюда прилетел из теплой страны абсолютно здоровым, а тут все кашляют, и заразился он именно здесь. Поэтому он не понимает, почему изолировали его. Потому что он самый здоровый из всех, с кем он общался. Пока убеждаем, что пока не проведем все необходимые лабораторные тесты, не осуществим медицинское наблюдение, он должен находиться под нашим наблюдением.
Результаты работы адекватные, они иногда, может быть, скрыты от посторонних взглядов, но проведен вместе со всеми заинтересованными полный комплекс санитарных противоэпидемиологических мероприятий. Выявлены контакты данного студента, пассажиры самолета, кто с ним рядом летел и куда он обращался. Т. е. все мероприятия выполнены в полном объеме и до результатов обследования проводится медицинское наблюдение за теми гражданами, которые находились с ним в более плотном контакте.
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Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси. Что известно на данный момент, рассказывает Минздрав
Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что...
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