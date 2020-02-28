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Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси. Что известно на данный момент, рассказывает Минздрав

28.02.2020 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что заразился 20-летний студент из Ирана, который учится в БНТУ.  В Минск он прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

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Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси. Что известно на данный момент, рассказывает Минздрав

28 февраля ситуацию прокомментировали в Минздраве, где около часа назад завершился брифинг. Как заявил глава ведомства, у молодого человека нет клинических симптомов коронавируса, его состояние удовлетворительное, в лечении он не нуждается.

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Однако проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии анализы подтвердили наличие в организме парня вирусного агента из семейства коронавируса. Это может говорить о том, что он либо носитель вируса, либо переболел им.  

Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси. Что известно на данный момент, рассказывает Минздрав

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
У нас есть подозрения в результатах лабораторных тестов, т. е. проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. В любом случае так положено. Хотя еще раз повторю: все госпитализированные в инфекционную больницу граждане чувствуют себя абсолютно удовлетворительно, никаких признаков проявления болезни у них нет.

При общении с медицинскими работниками он их искренне уверял в том, что он сюда прилетел из теплой страны абсолютно здоровым, а тут все кашляют, и заразился он именно здесь. Поэтому он не понимает, почему изолировали его. Потому что он самый здоровый из всех, с кем он общался. Пока убеждаем, что пока не проведем все необходимые лабораторные тесты, не осуществим медицинское наблюдение, он должен находиться под нашим наблюдением.

Владимир Караник: Студенты, проживающие совместно с ним, на сегодняшний момент госпитализированы

Результаты работы адекватные, они иногда, может быть, скрыты от посторонних взглядов, но проведен вместе со всеми заинтересованными полный комплекс санитарных противоэпидемиологических мероприятий. Выявлены контакты данного студента, пассажиры самолета, кто с ним рядом летел и куда он обращался. Т. е. все мероприятия выполнены в полном объеме и до результатов обследования проводится медицинское наблюдение за теми гражданами, которые находились с ним в более плотном контакте.

Люди в материале: Владимир Караник

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что...
 
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