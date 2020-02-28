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Соболенко одержала очередную победу и вышла в финал турнира в Дохе
Источник материала: Партизан
Арина Соболенко одержала очередную победу и вышла в финал турнира категории "Премьер" в Дохе. В пятницу в 1/2 финала белоруска в двух сетах выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой — 6:4, 6:3.
В решающем поединке Соболенко встретится с победительницей пары Эшли Барти (первая ракетка мира) — Петра Квитова (11-я в рейтинге). Белорусская теннисистка на сегодняшний день 13-я ракетка мира, передает
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Арина Соболенко одержала очередную победу и вышла в финал турнира категории "Премьер" в Дохе. В пятницу в 1/2 финала белоруска в двух сетах выиграла у россиянки...
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