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Очень интеллигентный розыгрыш. Раздаем бесплатные билеты на концерт классической музыки

29.02.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт камерного оркестра «Кремерата Балтика» в рамках фестиваля Владимира Спивакова. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 6 марта.


Фото предоставлено организаторами

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 5 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 6 марта.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

VI Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» будет проходить в Минске с 3 по 9 марта. Его финальным аккордом станет выступление камерного оркестра «Кремерата Балтика» и французского пианиста и композитора Люка Дебарга. В первом отделении концерта будут исполняться сочинения Пендерецкого, а во втором — Вайнберга.

Камерный оркестр «Кремерата Балтика» состоит из 27 молодых музыкантов из Прибалтики. Оркестр обладает фирменным узнаваемым звучанием, и его концертные программы всегда оригинальны. Музыканты утвердили свою международную репутацию выступлениями на ведущих концертных площадках мира в более чем 50 странах, 600 городах. Оркестр дал более 1000 концертов в Азии, Австралии, США, Латинской Америке, России и в Европе и записал свыше 20 CD. В 2002 году завоевал две премии — Grammy и Echo.

Когда: 9 марта, 19.00
Где: Белгосфилармония
Сколько: 81 — 169 рублей

Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт

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Теги: Минск
 
 
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29 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт камерного оркестра...
 
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