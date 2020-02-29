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Жителя Лиды забрали в больницу после путешествия в Китай

29.02.2020 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Дмитрия взяли анализы на коронавирус, но их направили в Минск, так как такие исследования в Лиде не делают.

Жителя Лиды забрали в больницу после путешествия в Китай
Любитель путешествий автостопом Дмитрий Кандиранда, который через Москву вернулся из Китая в Беларусь, сейчас находится в инфекционной отделении Лидской районной больницы. Его положили в отдельную четырехместныю палату, сообщает «Радыё Свабода».

У Дмитрия взяли анализы на коронавирус, но их направили в Минск, так как такие исследования в Лиде не делают. Результаты анализов пока неизвестны.

26 февраля ему позвонила врач и спросила, где и сколько он был в Китае. Она сказала, что идти никуда не надо, доктора сами приедут на квартиру и сделают обследование.

Дома Дмитрий был вместе со своей подругой Ольгой, с которой путешествовал в Китае, и братом.

— Врачи на скорой приехали, в скафандрах, — говорит Дмитрий.

У Дмитрия была температура, и его забрали в больницу. У подруги тоже взяли анализы, но она осталась дома на карантине.

— Еще до осмотра врачами дома подписали бумаги, что из квартиры без необходимости выходить не будем, а если это делаем, то только в маске, — говорит Дмитрий.

Можно ли приобрести маски в лидских аптеках, Дмитрий не знает, но медики ему дали около десяти защитных масок:

— Из палаты никуда нельзя выходить, все закрыто. Врачи, когда нужно, приходят в масках и халатах. Еду приносят. Здесь есть специальное окошко, через которое пищу с той стороны ставят в шкафчик, а с этой стороны я его открываю и забираю. Здесь же есть туалет, ванна, душ, горячая и холодная вода. Единственное, что я курильщик, а курить нельзя.

— Но я потерплю, — рассказывает Дмитрий. — Врач говорит, что это не карантин, карантин в Минске, а здесь простая больница».

В Лиду он приехал 23 февраля, 26-го ему позвонили врачи, а 27-го забрали в больницу.

— Я выполнял те же рекомендации, которые мне дали в Москве: сидеть дома, мерить два раза в день температуру и при плохом ощущения позвонить в «скорую». Но я себя нормально чувствовал. А когда меня выпишут из больницы, я буду то же самое делать, — говорит Дмитрий.

Подруге Дмитрия Ольге врачи звонят домой и спрашивают, какая у нее температура.

А как медики узнали, что Дмитрий и Ольга приехали в Лиду после посещения Китая?

— Получается, что меня «сдал» сосед. Видимо, он прочитал где-то о нас в соцсетях. Он живет в нашем доме и знает мое имя. И он, видимо, позвонил в поликлинику или в «скорую». Выходит, что участковый врач узнал раньше всех, — говорит Дмитрий.

Любители путешествий автостопом Дмитрий Кандиранда из Лиды и Ольга Кудряшова из Минска приехали в Китай 8 января и не могли его покинуть из-за эпидемии. 22 февраля самолетом они прилетели в Москву.
 
Теги: Минск
 
 
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У Дмитрия взяли анализы на коронавирус, но их направили в Минск, так как такие исследования в Лиде не делают.
 
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