ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РОЧС оказался проворнее

29.02.2020 09:56 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

В рамках акции «Я служу» на базе СДЮШОР «Пуща» прошел турнир Каменецкого РК ОО «БРСМ» по мини-футболу. Участие в турнире приняли команды Каменецкого РОЧС, Каменецкого РОВД и команда Каменецкого ОДО.

Итоги турнира таковы:
1 место — Каменецкий РОЧС
2 место — Каменецкий РОВД
3 место — Каменецкое ОДО МВД РБ

Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Цыбуля вручила участникам грамоты и сладкие призы. Команда-победитель награждена кубком.

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

РОЧС оказался проворнее

Фото Наталии КОВПАНЬКО.

РОЧС оказался проворнее

Author: Редактор сайта

РОЧС оказался проворнее

Редактор сайта

See author's posts

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акции «Я служу» на базе СДЮШОР «Пуща» прошел турнир Каменецкого РК ОО «БРСМ» Сообщение РОЧС оказался проворнее появились сначала на Информационный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Громкий процесс: победитель олимпиад Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика