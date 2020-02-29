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РОЧС оказался проворнее
29.02.2020 09:56 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В рамках акции «Я служу» на базе СДЮШОР «Пуща» прошел турнир Каменецкого РК ОО «БРСМ» по мини-футболу. Участие в турнире приняли команды Каменецкого РОЧС, Каменецкого РОВД и команда Каменецкого ОДО.
Итоги турнира таковы:
Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Цыбуля вручила участникам грамоты и сладкие призы. Команда-победитель награждена кубком.
Фото Наталии КОВПАНЬКО.
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В рамках акции «Я служу» на базе СДЮШОР «Пуща» прошел турнир Каменецкого РК ОО «БРСМ» Сообщение РОЧС оказался проворнее появились сначала на Информационный...
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