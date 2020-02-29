Как любимые хоккеисты Лукашенко становятся долларовыми миллионерами

belsat.eu Почему так произошло? Мало того, власти вместо штрафов для компании изменили строительные нормы под эту форму – задним числом, пишетПочему так произошло?





Участок элитной земли площадью более 15 гектаров компания «Тапас» получила под инвестиционный проект в 2014 году. Оригинальный план предусматривал спортивный комплекс с ледовой ареной, два поля — для футбола и баскетбола, два теннисных корта и две детские площадки. Взамен за возведение этих объектов Лукашенко разрешил «Тапасу» застроить остаток территории коттеджами, многоквартирными домами и рестораном, не платя государству за земельный участок.









Получив под упомянутый инвестиционный проект элитную землю, компания начала первоначальный проект менять. Сперва подвинула ресторан к самому пруду «Лебяжий» – в зону, где строить запрещено природоохранным законодательством. Затем под нож пошли прочие не выгодные застройщику элементы проекта. «Тапас» убрал из него поля для футбола и баскетбола, теннисные корты и детскую площадку. На их место поставили дополнительную очередь элитных коттеджей. А 7-этажный дом превратился в 9-этажку.









Люди начали возмущаться, СМИ запестрели заголовками типа «Тапас» обманул президента». Комментаторы принялись обсуждать наказания, которые ждут нарушителей.





Реакция властей на действия застройщика, когда она все же наступила, многих шокировала. В 2018 году Лукашенко своим указом сменил охранную зону вокруг водоема, раздвинув ее задним числом вокруг вновь построенного ресторана. А в этом году, через месяц после окончания срока инвестпроекта, президент своим указом продлил его, продлив льготы застройщику.





«Это значит, что застройщики должны иметь контакты с администрацией президента или структурами, которые туда входят, и лоббируют эти свои решения. И это на самом деле очень плохо, потому что местные власти, даже если они против, все равно выполняют роль высшего политического органа», – считает активист Денис Кобрусев, один из основателей компании «Генплан – для горожан!»





Как оказалось, 10% «Тапаса» принадлежит бизнесмену от стройки Александру Савицкому. Остальным же, 90%, владеет Павел Белый – бомбардир любительской хоккейной команды Александра Лукашенко.





Сколько же денег потенциально недополучил бюджет из-за щедрых подарков Александра Лукашенко своему любимому хоккеисту, нынешнему элитному застройщику? Почему власти меняют многие правила под интересы одного застройщика? Какая часть денег, что мы платим за свои квартиры, идет в схемы с признаками коррупции?

Смотрите в последнем выпуске программы журналистских расследований «Давайте разбираться».