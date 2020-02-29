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Три итальянских футболиста заразились коронавирусом

29.02.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянский футбольный клуб «Пьянезе» подтвердил, что три футболиста команды и один сотрудник заражены коронавирусом, сообщает Sports.ru.


Фото: US Pianese

Первым стал молодой игрок, у которого наблюдались повышенная температура и головная боль в прошлую субботу по пути на матч против «Алессандрии». Он уже госпитализирован.

Второй футболист находится дома, изолировав себя от общества, несмотря на то, что у него не имеется каких-либо симптомов. На домашнем карантине и третий игрок, у него имеются симптомы лихорадки.

Четвертым заразившимся стал сотрудник клуба, который стал плохо себя чувствовать в ночь на пятницу. Утром он был доставлен в больницу.

В настоящее время все футболисты «Пьянезе», сотрудники и руководители, которые были с командой во время последнего выезда, находятся на 15-дневном карантине.

Ранее на этой неделе стало известно, что именно в «Пьянезе» был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессиональным футболистом.

 
 
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Итальянский футбольный клуб «Пьянезе» подтвердил, что три футболиста команды и один сотрудник заражены коронавирусом
 
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