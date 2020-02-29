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Какие симптомы? Сотрудники ВОЗ ответили на вопросы о короновирусе
Источник материала: СТВ
Не менее чем в 60 странах выявлены заражения коронавирусом Covid-19. Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не стать одним из заболевших?
Как
Симптомы
Насторожиться следует, если поднимается температура, возникает сухой кашель. Часть заболевших испытывает боль в мышцах и затруднённое дыхание.
Кто в опасности?
В группе риска находятся пожилые, чаще заболевают мужчины. Вероятность сложного протекания болезни выше у людей с артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом.
Пути распространения
Наибольшую угрозу представляют заражённые. Через чихание и кашель они передают вирус здоровым людям. Кроме того, вирус может выживать в окружающей среде как несколько часов, так и несколько дней. Если здоровый человек, просто пример, понюхает поручень, на который чихнул болеющий Covid-19, он может заразиться.
Заражённый без симптомов
Такой человек не несёт угрозы, если не вступать с ним в слишком близкий контакт. Как уже говорилось, вирус передаётся через кашель и чихание, а если заражённый не чихает и не кашляет, то и распространения Covid-19 не происходит.
Меры предосторожности
Мыть руки мылом и протирать спиртосодержащими жидкостями. Держать дистанцию с заражёнными не менее одного метра. Меньше прикосновений к глазам, рту и носу, чтобы, если на руках вирус, не занести его в организм.
Как не распространять вирус
Чихать и кашлять в салфетку или сгиб локтя. В случае обнаружения у себя симптомов болезни рекомендуется остаться дома и позвонить медработникам, которые объяснят, что делать дальше. Пользоваться медицинской маской.
Риск заражения и опасность Covid-19
Вероятность заразиться выше всего в китайской провинции Хубэй. Или, иначе говоря, чем больше болеющих людей вокруг человека, тем выше шансы заражения. Что касается опасности, примерно 80% заболевших людей выздоравливают даже без особых способов лечения. На данный момент смертность от Covid-19 составляет 2%.
Заражение через животных и посылки
До настоящего времени не были зарегистрированы случаи заражения людей дикими животными. Риск заражения через домашних животных отсутствует. Вероятность заразиться через посылку, которая была отправлена из района, где выявлены случаи заболевания коронавирусом, крайне низка.
Ошибки
Поскольку Covid-19 породил немало слухов о странных способах лечения, важно обозначить, какие способы точно не помогут. Курение, приём средств народной медицины, ношение нескольких масок одновременно, самолечение.
Если человек обнаружил у себя симптомы коронавируса, ему рекомендуется незамедлительно связаться с медработниками, чтобы получить квалифицированную помощь.
Ранее мы рассказывали истории людей, которые столкнулись с Covid-19.
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Не менее чем в 60 странах выявлены заражения коронавирусом Covid-19. Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не стать одним из заболевших?
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