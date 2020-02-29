Количество наркопреступлений в Брестской области снизилось на 7%

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области количество наркопреступлений в 2019 году снизилось на 7%, сообщил на пресс-конференции старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Андрей Головач, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы наблюдаем положительную динамику по уголовным делам, связанным с наркопреступлениями: последние пять лет их количество стабильно снижается, что не может не радовать. Если в 2015 году на территории области было зарегистрировано 878 наркопреступлений, то в 2019-м - 451. Еще более показательна ситуация с молодежью. Пять лет назад было зарегистрировано 84 наркопреступления, совершенных несовершеннолетними, или с их участием (из них 47 - с целью сбыта). В прошлом году несовершеннолетние проходили по 6 уголовным делам за незаконный оборот наркотиков, ни одно из которых не было связано со сбытом", - отметил оперуполномоченный.

Из негативных факторов он назвал прирост (на 12,3%) тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Такая же динамика характерна для преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Их количество увеличилось со 160 до 181 и составляет почти половину (44,4%) от всех преступлений, предусмотренных ст.328 УК. Кроме того, выросло количество (с 10 до 16 случаев) передозировок, из них 6 случаев закончились летальным исходом.

По данным Брестского областного наркологического диспансера, на 1 января в области зарегистрировано 1078 человек, страдающих наркозависимостью, в том числе 5 несовершеннолетних. На диспансерном учете состоят 656 наркозависимых, на профилактическом - 422.