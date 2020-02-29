Учёные нашли главный компонент для жизни за пределами Земли. Это тянет на сенсацию!

Источник материала: KYKY

Ученые сообщили, что за пределами Земли обнаружен белок. Этот ключевой компонтент для жизни найден «во внеземном источнике» – в метеорите – впервые, пишут Vice и Futurism .

Крошечные частицы белка под названием «гемолитин» были внутри метеорита Acfer 086 (упал в Алжире в 1990 году), что указано в исследовании, недавно опубликованном в архиве arXiv. Все это, похоже, тянет на научную сенсацию: находка, как говорят эксперты, может иметь большое значение для понимания происхождения жизни на Земле или в других местах вселенной. Но, чтобы это подтвердить, нужна совместная работа ряда исследователей.

«Прямо сейчас нам необходимы другие ученые, чтобы мы осторожно повторили результаты», – написала в электронном письме соавтор исследования Джули МакГиох, молекулярный биолог из Гарвардского университета. Ее команда уже представила первые итоги работы в журнале «Известия» Национальной академии наук, но они пока не прошли рецензию. Тем не менее, уже сейчас ясно, что обнаружение «метеоритного белка» – кульминация эксперимента, который длился более десяти лет.

Метеориты, как известно, десятилетиями содержат в себе аминокислоты, органические соединения, которые составляются из белков. Но чтобы выяснить, могут ли внутри метеоритов быть полноценные белки, а не только аминокислоты, команде МакГиох потребовалось выделить потенциальные белки из образцов, изучить их химический состав и молекулярную структуру. Данные удалось собрать из метеорита Acfer 086, доступ к которому дала компания Bruker. Анализ показал, что белок, с высокой долей вероятности, образовался в космическом теле еще задолго до появления Солнца.

Учитывая, что в метеоритах бывают зерна звездной пыли, которые старше, чем наша солнечная система, есть все основания предположить, что они также способны сохранять белки, которым по миллиарду лет. Гемолитин же – особенно интригующий примером, потому разщепляет воду на кислород и водород части. Это процесс, сыгравший важную роль в развитии жизни на Земле.