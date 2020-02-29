Министерство информации обеспокоено слишком большим внимание СМИ к распространению коронавируса

Источник материала: Ежедневник

Министерство информации просит не распространять фейки и не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса, используя исключительно официальную информацию.

"Проблема распространения в мире коронавируса 2019-nCov, бесспорно, весьма серьезный информационный повод как для СМИ, так и для социальных медиа. Беларусь здесь не является исключением. Все мы видим реакцию различных информплощадок на сообщения о выявлении первого случая заболевания коронавирусом в нашей стране. Безусловно, мы понимаем суть звучащей в этих информационных материалах тревоги", - отмечают в министерстве.

Министерство информации особо подчеркнуло, что ситуация с коронавирусом находится в Беларуси под полным контролем, а государство исключительно открыто в этом вопросе для общества.

Министерство информации попросило СМИ и блогеров не пытаться стряпать фейки и нагнетать панику в обществе, пользуясь исключительно официальной информацией.