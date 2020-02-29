Источник материала: Ежедневник

В Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии. В Европу уже прошли 18 тыс. человек.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 18 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Агентство Reuters уточнило, что в Анкаре не будут препятствовать сирийским беженцам, которые хотят попасть в Европу по морю или суше. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с 27 на 28 февраля 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.