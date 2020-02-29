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ВОЗ призвала беларусов не целовать иконы из-за угрозы коронавируса

29.02.2020 16:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Всемирная организация здравоохранения призывает не целовать иконы из-за опасности коронавируса. Это относится и к беларусам, ведь у нас, как выяснилось вчера, обнаружили первого заразившегося коронавирусной инфекцией.

РИА Новости поговорили с официальным представителем ВОЗ Тариком Язаревичем. Он сказал, что «основным переносчиком вируса являются люди, у которых выражены симптомы заболевания». «Но поверхности также могут быть заражены вирусом», – ответил Язаревич на вопрос, безопасно ли целовать иконы во времена эпидемии.

Эксперт напомнил, что исследования схожих вирусов атипичной пневмонии показали, что коронавирусы способны оставаться на самых разных поверхностях на несколько дней, в зависимости от таких условий, как температура, влажность и свет. Уточнить эту информацию в ВОЗ журналистам показалось особенно актуальным накануне Великого поста, который в 2020 году начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля.

В итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, в свою очередь, сравнили церковный обряд с поцелуем двух людей, один из которых может быть переносчиком инфекции. «Заражение коронавирусом, согласно последним научным наблюдениям, происходит капельным путем при дыхании, чихании или кашле. Для этого нужна дистанция как минимум в метр или полтора от человека, имеющего симптомы. В другом случае – при прямом контакте, например, поцелуе, прикосновениях рук и когда ими трогают рот, глаза и нос, тогда они становятся входными дверями для вируса», – заявил научный координатор института Сальваторе Куриале.

Он напомнил, что католические церкви на севере Италии в связи с витком случаев заражения даже изменили порядок проведения мессы: теперь священники дают хлеб для причастия в руки верующим, а не кладут его прямо в рот.

«Думаю, что это зависит от времени, которое прошло после поцелуя, – ответил он на вопрос о возможности заразиться через икону. – Пока идет научное обсуждение, сколько вирус может прожить на, скажем так, зараженной поверхности. Некоторые говорят, что до девяти часов, другие – меньше. Но ясно, что если зараженный вирусом целует некий объект, то есть икону, то для следующего человека это будет, как если бы они поцеловались. Поэтому я считаю, что из предосторожности таких вещей надо избегать. Икона, которую раз за разом целуют в течение четырех-пяти секунд, по моему мнению, не соответствует правилам гигиены».

Арт на обложке: t.me/belteanews.

Читайте по теме: В Беларусь попал коронавирус. А вы умеете от него правильно защищаться? Пройдите тест по данным ВОЗ

 
 
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Всемирная организация здравоохранения призывает не целовать иконы из-за опасности коронавируса. Это относится и к беларусам, ведь у нас, как выяснилось вчера,...
 
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