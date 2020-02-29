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ВОЗ призвала беларусов не целовать иконы из-за угрозы коронавируса
Источник материала: KYKY>
Всемирная организация здравоохранения призывает не целовать иконы из-за опасности коронавируса. Это относится и к беларусам, ведь у нас, как выяснилось вчера, обнаружили первого заразившегося коронавирусной инфекцией.
РИА Новости
Эксперт напомнил, что исследования схожих вирусов атипичной пневмонии показали, что коронавирусы способны оставаться на самых разных поверхностях на несколько дней, в зависимости от таких условий, как температура, влажность и свет. Уточнить эту информацию в ВОЗ журналистам показалось особенно актуальным накануне Великого поста, который в 2020 году начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля.
В итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, в свою очередь, сравнили церковный обряд с поцелуем двух людей, один из которых может быть переносчиком инфекции. «Заражение коронавирусом, согласно последним научным наблюдениям, происходит капельным путем при дыхании, чихании или кашле. Для этого нужна дистанция как минимум в метр или полтора от человека, имеющего симптомы. В другом случае – при прямом контакте, например, поцелуе, прикосновениях рук и когда ими трогают рот, глаза и нос, тогда они становятся входными дверями для вируса», – заявил научный координатор института Сальваторе Куриале.
Он напомнил, что католические церкви на севере Италии в связи с витком случаев заражения даже изменили порядок проведения мессы: теперь священники дают хлеб для причастия в руки верующим, а не кладут его прямо в рот.
«Думаю, что это зависит от времени, которое прошло после поцелуя, – ответил он на вопрос о возможности заразиться через икону. – Пока идет научное обсуждение, сколько вирус может прожить на, скажем так, зараженной поверхности. Некоторые говорят, что до девяти часов, другие – меньше. Но ясно, что если зараженный вирусом целует некий объект, то есть икону, то для следующего человека это будет, как если бы они поцеловались. Поэтому я считаю, что из предосторожности таких вещей надо избегать. Икона, которую раз за разом целуют в течение четырех-пяти секунд, по моему мнению, не соответствует правилам гигиены».
Арт на обложке: t.me/belteanews.
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