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В государственные аптеки Минска поступило около 100 тыс. масок
Источник материала: Партизан
В аптеки «Белфармация» 29 февраля поступило около 100 тыс. многоразовых масок,
В понедельник ожидается поставка еще около 1 млн масок в Минск, которые приедут на склады «Белфармации». Впоследствии их развезут по всем аптекам города.
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В аптеки «Белфармация» 29 февраля поступило около 100 тыс. многоразовых масок, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.
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