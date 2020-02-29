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В государственные аптеки Минска поступило около 100 тыс. масок

29.02.2020 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В аптеки «Белфармация» 29 февраля поступило около 100 тыс. многоразовых масок, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.

В понедельник ожидается поставка еще около 1 млн масок в Минск, которые приедут на склады «Белфармации». Впоследствии их развезут по всем аптекам города.
 
Теги: Минск
 
 
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В аптеки «Белфармация» 29 февраля поступило около 100 тыс. многоразовых масок, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.
 
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