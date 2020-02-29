Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - плюс 2-8.
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Дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 марта
29.02.2020 18:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - плюс 2-8.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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