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Дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 марта

29.02.2020 18:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 марта
Фото из открытых источников

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 марта Важность проветривания. Помните: открывать окно нужно в любую погоду
В воскресенье, 1 марта, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине Беларуси пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем во многих районах также ожидаются осадки (в основном дождь). Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - плюс 2-8.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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