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Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

29.02.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мало кто знает, что били «катюши» впервые не из Орши, а из леса близ деревни Пищалово, что в 5 километрах от райцентра. Именно здесь, в глуши, среди вековых деревьев-свидетелей тех событий укрылся еще один мемориал, установленный в память о легендарном залпе БМ-13. 

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Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Татьяна Жданович, председатель Пищаловского сельсовета (Беларусь):
Первый памятник был расположен где-то в метрах 100 от этого места. Была высажена лесопосадка. И со временем лес, который вырос, закрыл тот первый памятник. И было предложено установить памятный знак «катюше» поближе к дороге, чтобы люди, которые приезжали и проезжали мимо, всегда видели место, где был дан первый залп.

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Сегодня многие спорят: а был ли залп и был ли он первым под Оршей? Все сомнения о том, что именно здесь родилась «богиня» Великой Отечественной войны – легендарная «катюша» – развеивают эти кадры. Именно у Пищалово проводили свою встречу уже после войны бывшие бойцы первой экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова. И называли это место «колыбелью грозного оружия».

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Эдуард Навогонский, краевед (Орша, Беларусь):
1 октября 1966 года состоялся грандиозный митинг недалеко от деревни Пищалово по открытию первого памятника, недалеко от бывшей огневой позиции батареи Флёрова. На этом митинге присутствовал ряд «флёровцев». Имеется кинофильм «Первый залп» «Беларусьфильма».

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Елена Дубашинская, библиотекарь Пищаловской сельской библиотеки:
Приезжали к нам сюда на все юбилейные даты первого залпа «флёровцы». И раз сюда приезжали, то именно от нас был дан первый залп. Когда памятник открывали и «катюши» приезжали – машины боевые, – давали залп. И маршал Ерёменко здесь у нас был, интервью давал. Значит, мы родоначальники первого залпа.

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?

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Люди в материале: Вероника Гришкова, Татьяна Жданович, Эдуард Навогонский, Елена Дубашинская

 
 
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Мало кто знает, что били «катюши» впервые не из Орши, а из леса близ деревни Пищалово, что в 5 километрах от райцентра. Именно здесь, в глуши, среди вековых...
 
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