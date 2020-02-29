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Чем знаменита деревня Пищалово под Оршей и почему её называют «колыбелью грозного оружия»?
Источник материала: СТВ
Мало кто знает, что били «катюши» впервые не из Орши, а из леса близ деревни Пищалово, что в 5 километрах от райцентра. Именно здесь, в глуши, среди вековых деревьев-свидетелей тех событий укрылся еще один мемориал, установленный в память о легендарном залпе БМ-13.
Татьяна Жданович, председатель Пищаловского сельсовета (Беларусь):
Сегодня многие спорят: а был ли залп и был ли он первым под Оршей? Все сомнения о том, что именно здесь родилась «богиня» Великой Отечественной войны – легендарная «катюша» – развеивают эти кадры. Именно у Пищалово проводили свою встречу уже после войны бывшие бойцы первой экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова. И называли это место «колыбелью грозного оружия».
Эдуард Навогонский, краевед (Орша, Беларусь):
Елена Дубашинская, библиотекарь Пищаловской сельской библиотеки:
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Мало кто знает, что били «катюши» впервые не из Орши, а из леса близ деревни Пищалово, что в 5 километрах от райцентра. Именно здесь, в глуши, среди вековых...
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