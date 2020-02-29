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С 1 марта снова дорожает автомобильное топливо

29.02.2020 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: arembowski, pixabay.com

— Концерн осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. В соответствии с принятыми подходами цены постепенно изменяются не более, чем на 1 копейку в неделю. В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель, — проинформировали в «Белнефтехиме». — Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте.

С 1 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 73 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, ДТ — 1 рубль 83 копейки.

Это девятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 23 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.

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Это девятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 23 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
 
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