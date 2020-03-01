В минской многоэтажке из 90-х продают «однушку» с фокусом - окном в прихожей. И это еще не все

Источник материала: Tut.by

В конце 90-х — начале 2000-х в Минске все больше стало появляться многоквартирных домов, построенных по нетиповым проектам. Один из примеров — кирпичная многоэтажка на улице Богдановича, 116. Ее особенность не только в фасаде, но и в планировках квартир. Так, в однокомнатной квартире на 12 этаже есть окно в прихожей, выходящее на обратную сторону дома. Мало того, из этого окна можно выйти на террасу. Как это выглядит — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: «Куфар. Недвижимость»

В объявлении о продаже квартиры говорится, что таких планировок на весь дом только две. Особенность их в том, что в прихожей есть полноценное окно, которое также служит выходом на террасу. Вот как это выглядит на планировке квартиры:



Фото: «Куфар. Недвижимость»

А вот как реально:



Коридор однокомнатной квартиры, в котором есть окно (справа). Фото: «Куфар. Недвижимость»



Выход на террасу. Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»