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СМИ тиражируют фейк о болезни Папы Римского коронавирусом

01.03.2020 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайт, ставший первоисточником, осуществили хакерскую атаку и разместили фейковую новость о Папе.

В мировых СМИ распространили фейк о якобы подтверждении пресс-службой Ватикана заражения Папы Римского Франциска коронавирусом, который свирепствует в Италии. Об этом сообщает телеканал "112 Украина"

"Понтифик действительно приболел, но не коронавирусом Covid-2019. Источником дезинформации стало издание MCM News", - говорится в сообщении. 

Журналисты британской газеты The Independent выяснили, что на сайт, который является первоисточником, осуществили хакерскую атаку и разместили фейковую новость о Папе. 

Официально известно, что Папа Римский в течение трех последних дней, из-за небольшого недомогания, отменяет официальные мероприятия и аудиенции, но в Ватикане не объясняют, чем заболел Понтифик. 

Также известно, что 28 февраля Папа Римский отслужил утреннюю мессу. Кроме того, экс-сотрудница ЦРУ Синди Отис выяснила, что первоисточник новости был зарегистрирован в Китае в 2016 году, а регистрационные данные были изменены лишь три дня назад. 

Сам же материал был написан достаточно небрежно и, наверняка, при помощи Google Translate. Она также заявила, что ни одно уважаемое новостное издание не публиковало новости о заболевании Понтифика коронавирусом.
 
Теги: Новости
 
 
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На сайт, ставший первоисточником, осуществили хакерскую атаку и разместили фейковую новость о Папе.
 
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