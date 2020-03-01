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«Эти деньги люди не получат». Предприятия-банкроты не выплатили работникам около 20 миллионов рублей

01.03.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплате и выплатам в ФСЗН, и, как правило, источников для погашения этой задолженности у них нет, отмечают в Федерации профсоюзов. «И мы понимаем, что эти честно заработанные деньги люди не получат, поскольку при ликвидации предприятия долги признаются погашенными», — констатируют профсоюзы, которые не первый год поднимают эту проблему, но власти медлят с ее решением.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Только те организации, которые были ликвидированы в прошлом году, остались должны своим работникам порядка 9 млн рублей. Это и заработная плата, и взносы в Фонд социальной защиты населения, — сообщил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — С учетом долгов за предыдущие годы эта сумма составляет порядка 20 млн рублей. И мы понимаем, что эти честно заработанные деньги люди не получат, поскольку при ликвидации предприятия долги признаются погашенными.

По его словам, в Беларуси нет механизмов, позволяющих вернуть или компенсировать работникам их заработок, даже частично. Профсоюзы отмечают, что «все это приводит к тому, что люди оказываются в очень сложной ситуации: лишаются работы и заработка, при этом теряют часть своего страхового стажа и не могут рассчитывать на достойную пенсию».

— Мы изучили международный опыт в этой сфере. Во многих странах созданы специальные фонды для выплаты заработной платы работникам предприятий-банкротов. Мы предлагаем внедрить подобные подходы и в нашей стране. Этот вопрос мы прорабатываем с социальными партнерами уже на протяжении двух лет, — заявил Михаил Орда.

Эту проблему обсуждали на VIII съезде Федерации профсоюзов, который прошел 28 февраля в Минске. Александр Лукашенко, который принимал в нем участие, пообещал обсудить идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам. «Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное — все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников», — отметил президент.

В конце 2019 года профсоюзы заявляли, что в Беларуси разработали концепцию обязательного страхования работников от невыплаты зарплаты на случай, если организация или предприятие, где они работали, обанкротится.

По концепции предприятия и организации, которые теоретически могут стать банкротами, должны будут делать отчисления в специальный фонд. Взносы небольшие — всего четыре сотые процента от фонда оплаты труда. Потом из этого фонда работникам предприятий, которые обанкротились, будут платить зарплату и делать за них отчисления в ФСЗН.

Профсоюзы не первый год выступают за то, чтобы в Беларуси ввели новый механизм страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве организации. В стране, как пояснял ранее председатель федерации Михаил Орда, достаточно часто возникают ситуации, когда предприятия, которые испытывают экономические трудности, не уплачивают за своих сотрудников страховые взносы. «А ведь если организация не платила в ФСЗН, то у людей не формируется страховой стаж», — отмечали профсоюзы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплате и выплатам в ФСЗН, и, как правило, источников для погашения этой задолженности у них нет,...
 
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