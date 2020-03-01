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«Эти деньги люди не получат». Предприятия-банкроты не выплатили работникам около 20 миллионов рублей
Источник материала: Tut.by
В Беларуси все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплате и выплатам в ФСЗН, и, как правило, источников для погашения этой задолженности у них нет,
— Только те организации, которые были ликвидированы в прошлом году, остались должны своим работникам порядка 9 млн рублей. Это и заработная плата, и взносы в Фонд социальной защиты населения, — сообщил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — С учетом долгов за предыдущие годы эта сумма составляет порядка 20 млн рублей. И мы понимаем, что эти честно заработанные деньги люди не получат, поскольку при ликвидации предприятия долги признаются погашенными.
По его словам, в Беларуси нет механизмов, позволяющих вернуть или компенсировать работникам их заработок, даже частично. Профсоюзы отмечают, что «все это приводит к тому, что люди оказываются в очень сложной ситуации: лишаются работы и заработка, при этом теряют часть своего страхового стажа и не могут рассчитывать на достойную пенсию».
— Мы изучили международный опыт в этой сфере. Во многих странах созданы специальные фонды для выплаты заработной платы работникам предприятий-банкротов. Мы предлагаем внедрить подобные подходы и в нашей стране. Этот вопрос мы прорабатываем с социальными партнерами уже на протяжении двух лет, — заявил Михаил Орда.
Эту проблему обсуждали на VIII съезде Федерации профсоюзов, который прошел 28 февраля в Минске. Александр Лукашенко, который принимал в нем участие,
В конце 2019 года профсоюзы
По концепции предприятия и организации, которые теоретически могут стать банкротами, должны будут делать отчисления в специальный фонд. Взносы небольшие — всего четыре сотые процента от фонда оплаты труда. Потом из этого фонда работникам предприятий, которые обанкротились, будут платить зарплату и делать за них отчисления в ФСЗН.
Профсоюзы не первый год
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«Эти деньги люди не получат». Предприятия-банкроты не выплатили работникам около 20 миллионов рублей
В Беларуси все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплате и выплатам в ФСЗН, и, как правило, источников для погашения этой задолженности у них нет,...
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