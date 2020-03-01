Минская фирма отдала больнице защитные комбинезоны вместо того, чтобы продать

Кастусь Корнейчик — директор минской фирмы «Абаимпэкс», которая занимается поставками защитной одежды для разных отраслей, причем не только в Беларусь. Именно эта компания пожертвовала сегодня комбинезоны больнице. Говорит, что не хочет, чтобы это выглядело как показуха: просто сделали от души.





Судя по картинкам, наши медики смогут выглядеть даже наряднее, чем выглядели до сих пор. Комбинезоны не одноразовые.





Но им точно нужны эти комбинезоны? Соответствуют ли они требованиям? Разве можно просто так взять и подарить что-то больнице?





Директор объясняет, что все соответствует. Вообще-то, изначально эти комбинезоны поступили в фирму неделю назад, еще до обнаружения вируса в стране. Планировали продать обычным порядком. А 28 февраля все завертелось...









— Мы решили не тратить время на бумажное оформление сделки, — говорит Кастусь. — Просто привезли и отдали как благотворительную помощь.





Всего в упаковках 50 костюмов, стоит все это 2000 рублей. Но тут важна не цена, а отношение.





Специалисты больницы во главе с главврачом Николаем Юровским благодарны фирме за такой жест. В больнице говорят, спецодежда действительно необходима, а конкретно эти комбинезоны оказались очень удобны, комфортны, не ограничивают подвижность.