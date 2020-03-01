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Кто-то забросал краской здание суда, который осудил анархистов за то же самое

01.03.2020 15:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестные забросали краской здание суд Советского района Минска, сообщает Радыё Свабода.

Кто-то забросал краской здание суда, который осудил анархистов за то же самое
Именно суд Советского района Минска 12 февраля вынес приговоры двум анархистам. 19-летние Никита Емельянов и Иван Комар осуждены на семь лет колонии усиленного режима каждый за то, что в сентябре прошлого года бросили лампочку с краской в здание Минского городского суда. Краска запачкала фасад. Ущерб был оценен в 143 рубля. Они погасили его в ходе следствия. Однако это не помешало вынести нереальные и неадекватные приговоры парням. 

Одна из анархистских организаций, «Черная роза», пишет в Telegram, что «кровавые разводы на стенах ваших судов далеко не полностью характеризуют суть вашей работы», и берет на себя ответственность за акцию.

Организация предупреждает: «сейчас это просто краска, но ваши репрессии и драконовские сроки активистом анархистского движения не пугают нас, только разжигают праведную ненависть к несправедливости».
 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестные забросали краской здание суд Советского района Минска, сообщает Радыё Свабода.
 
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