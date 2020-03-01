Размером всего три миллиметра. Уникальные деревянные миниатюры создает мастер из Волковысского района

Источник материала: Вороновская газета





Только представьте — деревянные скульптуры размером всего три миллиметра. Уникальные миниатюры создает мастер из Волковысского района.

Для работы он приспособил увеличительное стекло, пользуется резцами тоньше иглы. За такой минимализм коллеги называют его «белорусским левшой». Вот только блоху подковать народный умелец не спешит. Ему больше нравятся сказочные и мифические персонажи.





Юрий Корнелович узнал о секретах филигранной работы. Анатолий Зубанов резьбой увлекся еще в младших классах. Сначала это были настольные композиции, однако с каждым годом размер деревянных фигурок уменьшался. Сегодня, чтобы рассмотреть отдельные работы, нужно как минимум увеличительное стекло. Времени на создание таких миниатюр нужно много. Для каждой необходимо подобрать свой инструмент. Многочисленные резцы мастер изготавливает своими руками, а это ювелирная работа. Очень часто лезвие тоньше иглы.

Чтобы заниматься любимым делом Анатолию Зубанову пришлось пойти даже наперекор родителям. Они мечтали, чтобы сын стал водителем или трактористом. Однако юноша один поехал в Ленинград и поступил в реставрационное училище. Зато сегодня мастера называют белорусским «левшой». Правда, подковать блоху он не спешит по объективным причинам. Резчик — человек творческий, поэтому постоянно находится в поиске новых идей. Последнее увлечение — диаметрально противоположное миниатюрам. Анатолий Зубанов пробует свои силы в монументальных скульптурах. Планирует создавать резные беседки.

Поиску материала для работы мастер посвящает весь свой досуг. Признается, чтобы найти что-то пригодное, можно потратить даже целый день. А затем в первом придорожном корче увидеть настоящую композицию.

Свои монументальные работы мастер планирует передать в местный парк и создать там целую аллею деревянных беседок. Сейчас активно работает над эскизами. Все композиции будут созданы по мотивам белорусского фольклора