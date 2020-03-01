Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси выявлен второй случай нового коронавируса. У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат.

Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV.

Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране.

Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы.

Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Всего на данный момент в Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.