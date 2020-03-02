Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.ru

Концерн намерен продолжать борьбу с магазинами подержанных вещей, инициируя если не закрытие, то хотя бы «выселение» таких торговых точек из крупных городов.

Об этом в интервью СТВ рассказала глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина. По ее данным, в прошлом году в Беларусь было завезено товара категории «секонд-хенд» на сумму 78 млн долларов. По мнению Лугиной, государство должно заняться регулированием этой сферы: если не закрывать магазины секонд-хенда, то хотя бы выносить их «из областных городов, крупных городов, с центральных улиц».

«Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», - пояснила руководитель концерна.

Что касается белорусской легкой промышленности, то она по-прежнему испытывает ряд серьезных проблем. Татьяна Лугина признала, что на работу концерна влияет «и закредитованность предприятий, высококонкурентная среда на рынке».

Средняя зарплата по отрасли в прошлом году составила всего 670 рублей.

94% продукции предприятий «Беллегпрома» направляется на экспорт. Однако поставки в РФ серьезно просели, Беларусь потеряла на этом направлении порядка 20% объемов экспорта. Рост экспорта в страны Евросоюза при этом составил всего 0,6%, в страны «дальней дуги» - 0,5%.