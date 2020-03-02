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«Беллегпром» хочет "выселить" секонд-хенды из крупных городов
02.03.2020 10:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.ru
Концерн намерен продолжать борьбу с магазинами подержанных вещей, инициируя если не закрытие, то хотя бы «выселение» таких торговых точек из крупных городов.
Об этом в интервью
«Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», - пояснила руководитель концерна.
Что касается белорусской легкой промышленности, то она по-прежнему испытывает ряд серьезных проблем. Татьяна Лугина признала, что на работу концерна влияет «и закредитованность предприятий, высококонкурентная среда на рынке».
Средняя зарплата по отрасли в прошлом году составила всего 670 рублей.
94% продукции предприятий «Беллегпрома» направляется на экспорт. Однако поставки в РФ серьезно просели, Беларусь потеряла на этом направлении порядка 20% объемов экспорта. Рост экспорта в страны Евросоюза при этом составил всего 0,6%, в страны «дальней дуги» - 0,5%.
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Концерн намерен продолжать борьбу с магазинами подержанных вещей, инициируя если не закрытие, то хотя бы «выселение» таких торговых точек из крупных городов.
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