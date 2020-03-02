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От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк

02.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк

Это уже XXXI ярмарка в Элке, собравшая в этом году более сотни участников из Польши, Литвы и Беларуси.

Гродненщину на ней представили мастер-керамист Иван Мисюк, художник Сергей Борейша, сестры Светлана Косенко со сшитыми вручную  куклами и Алла Бочко с изделиями из кожи.
 
На берегу живописного озера – жемчужины Мазур – рядом с городским центром культуры, который, к слову, и выступает организатором ярмарки Казюки, расположились более сотни ремесленников. Были среди них и производители  фермерских продуктов: хлеба, сыров, аппетитных колбас и полендвиц. Все это изобилие пользовалось спросом у жителей города. Здесь же угощали квасом, кстати, был замечен и квас «Лидский». И все же традиционно интерес вызывали изделия ремесленников. Обычно именно на этой ярмарке все стараются купить пасхальную вербочку, потому выбор их огромен, как и других сувениров с пасхальной тематикой.
 
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
 
Изделия гродненских мастеров вызвали неподдельный интерес. Малыши так и тянули родителей за руку, стараясь подойти поближе и рассмотреть игрушки, в создание которых Светлана Косенко вложила душу. А получив желанный подарок, дети с радостью прижимали к себе куклу, слоника или мишку.
 
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
 
Кожаные ремни и браслеты ручной работы с оригинальными коваными застежками – товары для взрослых. Здесь же эксклюзивные кожаные сумки со вставками из дерева – такие в магазине не купишь. Модницы Элка оценили их, одни присматривались, другие –тут же решались на покупку. Спросом пользовались всевозможные кошельки, портмоне и ключницы из натуральной кожи, все это изделия Аллы Бочко.
 
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
 
Иван Мисюк, как признался, особо не рассчитывал, что его керамика придется по душе полякам. Ведь у него в основном все сувениры с гродненской символикой. Такими интересуются туристы-иностранцы, приезжающие в Гродно. Ведь всегда из туристической поездки хочется привезти  в подарок вещь, которая напоминает о городе, в котором удалось побывать. И все же в Элке также заинтересовались глиняными кружками, графинчиками, подковами с надписью «Гродно» или «Беларусь». Оценили высокое качество исполнения.
 
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
 
Виды родного Гродно запечатлел на своих картинах Сергей Борейша. Возможно, узкие улочки строго города напоминали полякам архитектуру их города, а может понравились романтически мотивы, так что картины уносили с ярмарки многие. Некоторые выбирали сразу две или даже три.
 
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
 
 Мы рады тому, что наше приглашение принять участие в ярмарке Казюки приняли ремесленники из Гродно, – рассказала руководитель программно-организационного отдела  Элкского центра культуры Иоанна Лапшис. – Со своей стороны мы сделаем все, чтобы ежегодно приглашать гродненцев на нашу ярмарку.
 
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк

 

Атмосфера дружелюбия витала на протяжении всего ярмарочного дня. Открытые и приветливые, жители Элка искренне интересовались, как можно приехать в Гродно, многие, к слову, знают о возможности сделать это без визы, для некоторых пожилых людей это стало открытием. Не представляющие себе первых весенних дней без ярмарки Казюки, они был также приятно удивлены, что проходит она и в Гродно. Приглашали в следующем году приехать вновь, а гродненцы, в свою очередь, звали в гости в свой город над Неманом.

 
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
От кукол до керамики. Гродненские ремесленники приняли участие в ярмарке Казюки в польском городе Элк
Ирина АНИКЕВИЧ
Фото: автора
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Это уже XXXI ярмарка в Элке, собравшая в этом году более сотни участников из Польши, Литвы и Беларуси. Гродненщину на ней представили мастер-керамист Иван Мисюк,...
 
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