В Быхове прошла конференция районной организации Белорусского добровольного пожарного общества

Источник материала: Маяк Преднепровья

О важности профилактической работы в области пожарной безопасности шла речь на конференции районной организации Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество». Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя райисполкома Виктора Агнетова, с участием заместитель председателя Могилевской областной организации РГОО «БДПО» Алексея Сипакова.





Алексей Геннадьевич рассказал о деятельности названного объединения, подчеркнув: в рядах Белорусского добровольного пожарного общества – исключительно неравнодушные и активные граждане.

БДПО объединяет более 7 тысяч добровольцев по всей Беларуси. В Могилевской области зарегистрировано 79 первичных организаций РГОО «БДПО». Есть свои «первички» и на Быховщине. В их составе 56 человек.

Участие в пожарно-профилактических мероприятиях для детей и взрослых сталодля добровольцев традиционной формой работы. Совместно с сотрудниками МЧС и другими заинтересованными они проводят различные благотворительные акции: например, «Безопасное детство», «АПИ в каждый дом», «Не прожигай свою жизнь». Обучение населения, работников предприятий и организаций правилам пожарной безопасности, мониторинг частных домовладений на предмет безопасной эксплуатации газового и электрооборудования – еще один пласт работы добровольцев-пожарных.

Важную роль в деятельности пожарного добровольчества играет Могилевский комбинат противопожарных работ. Отремонтированные печи и электропроводка, установленные пожарные извещатели – такая практическая помощь комбината, осуществляемая в рамках реализации различных Государственных программ по социальной поддержке населения.

Кстати, с образцами выпускаемой комбинатом продукции участники мероприятия имели возможность ознакомиться.

Алексей Геннадьевич также сделал акценты на задачах, стоящих перед БДПО на ближайшую перспективу. Речь о создании новых внештатных и добровольных пожарных формирований, организация и координация их деятельности, в том числе при тушении пожаров, содействие в реализации программ в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с огнем, обучение населения мерам пожарной безопасности.

Значимость добровольных пожарных дружин, созданных на базе организаций и предприятий Быховщины, подчеркнул начальник РОЧС Дмитрий Красноперов.

Также в рамках конференции был утвержден обновленный состав районного совета РГОО «БДПО».

Алеся ЦАРЕВА.