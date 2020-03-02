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Сжигали пенсионеров заживо: что сказали обвиняемые на последнем слове

02.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сжигали пенсионеров заживо: что сказали обвиняемые на последнем слове

Суд минской области 2 марта продолжил рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве пенсионеров в Слуцком и Копыльском районах. Сегодня вменяемые смогли выступить с последним словом, на следующем заседании ожидается вынесение приговора.

Первым выступил Валентин Бушнин. Он сказал, что сожалеет и раскаивается в содеянном, однако признаёт свою вину частично и готов понести за неё наказание.

— Я прошу прощения у родственников потерпевших. Высокий суд, я прошу вас лишь об одном, судить меня за то, что лично я совершил. Я никогда не подстрекал никого и никакого насилия в отношении потерпевших не предпринимал. Пусть каждый отвечает за свои действия в частности. Прошу вас объективно подойти к этому вопросу во время вынесения приговора.

Виталий Мятеж выступил кратко:

— Я прошу о снисхождении и дать минимальное наказание, в содеянном раскаиваюсь.

Виктор Скрундик, для которого прокурор запросил высшую меру наказания, попросил обратить внимание на то, что он содействовал следствию (лексика сохранена):

— Прошу большое извинение у всех потерпевших, родственников погибших, и прошу вас обратить внимание на то, что никто не обратил на это внимания - на моё чистосердечное признание. Как мы уже знаем, всех погибших похоронили и списали все на несчастный случай. Может быть никто не знал бы до сегодняшнего дня, что это на самом деле произошло. Содействовал следствию показал и рассказал, что на самом деле произошло. Прошу вас во всём разобраться и жестоко меня не наказывать.

    материал дополняется 


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Суд минской области 2 марта продолжил рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве пенсионеров в Слуцком и Копыльском районах. Сегодня вменяемые смогли...
 
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