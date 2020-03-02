|
Сжигали пенсионеров заживо: что сказали обвиняемые на последнем слове
02.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Суд минской области 2 марта продолжил рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве пенсионеров в Слуцком и Копыльском районах. Сегодня вменяемые смогли выступить с последним словом, на следующем заседании ожидается вынесение приговора.
Первым выступил Валентин Бушнин. Он сказал, что сожалеет и раскаивается в содеянном, однако признаёт свою вину частично и готов понести за неё наказание.
— Я прошу прощения у родственников потерпевших. Высокий суд, я прошу вас лишь об одном, судить меня за то, что лично я совершил. Я никогда не подстрекал никого и никакого насилия в отношении потерпевших не предпринимал. Пусть каждый отвечает за свои действия в частности. Прошу вас объективно подойти к этому вопросу во время вынесения приговора.
Виталий Мятеж выступил кратко:
— Я прошу о снисхождении и дать минимальное наказание, в содеянном раскаиваюсь.
Виктор Скрундик, для которого прокурор запросил высшую меру наказания, попросил обратить внимание на то, что он содействовал следствию (лексика сохранена):
— Прошу большое извинение у всех потерпевших, родственников погибших, и прошу вас обратить внимание на то, что никто не обратил на это внимания - на моё чистосердечное признание. Как мы уже знаем, всех погибших похоронили и списали все на несчастный случай. Может быть никто не знал бы до сегодняшнего дня, что это на самом деле произошло. Содействовал следствию показал и рассказал, что на самом деле произошло. Прошу вас во всём разобраться и жестоко меня не наказывать.
материал дополняется
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд минской области 2 марта продолжил рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве пенсионеров в Слуцком и Копыльском районах. Сегодня вменяемые смогли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)